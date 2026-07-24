DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA LETA: Ovakav avgust ne pamtimo - tropski talas trajaće i do 25 dana
U SRBIJI danas promenljivo oblačno, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša dnevna od 18 na jugu do 26 stepeni na severu i istoku Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Za vikend pretežno sunčano i toplo. U nedelju posle podne na severu i zapadu, a u toku noći ka ponedeljku i u ponedeljak i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od utorka (28.07.) pretežno sunčano uz postepeni porast temperature - navodi RHMZ, koji je objavio Klimatske izglede za avgust i septembar.
Prognoza za avgust
- Nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti sa odstupanjem do plus tri stepena. Nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 31 do 33 stepena. Verovatnoća do 70 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo.
Nedeljna količina padavina ispo d prosečnih vrednosti sa verovatnoćom do 60 odsto u većem delu Srbije, a na jugu do 70, da će vrednosti biti u kategoriji sušno. Nedeljna suma padavina od dva mm do šest mm, a na planinama do 14 mm - navodi RHMZ i dodaje da se očekuje topao avgust, sa srednjom avgustovskom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do dva stepena.
Do 25 dana sa temperaturom preko 30 stepeni
- Srednja avgustovska temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 22 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 15 do 20. Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust od 30 do 32 u nižim predelima, u planinskim predelima od 19 do 25, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 14 do 20, u planinskim predelima od 10 do 15 stepeni.
Očekuje se broj tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30,0 stepeni, u nižim predelima u intervalu od 15 do 25.
U prognozi se navodi da se tokom narednog meseca očekuje količina padavina u domenu prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, dok se na krajnjem zapadu očekuje deficit padavina.
- Prognozira se avgustovska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama od 60 do 80 mm, lokalno i više usled očekivanih konvektivnih razvoja. U avgustu broj dana sa padavinama ≥ 0,1 mm se očekuje od sedam do devet dana a u brdsko-planinskim krajevima do 11 dana.
Klimatski izgledi za septembar
Septembar će, prema najavi RHMZ-a, biti topao sa količinom padavina iznad prosečnih vrednosti.
- U celoj Srbiji se očekuje septembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od 17 do 20 stepeni, a u planinskim predelima od devet do 14. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za septembar u intervalu od 24 do 26 u nižim predelima, u planinskim predelima od 14 do 19, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 11 do 15 stepeni, na planinama od sedam do 10.
Letnje temperature u septembru
RHMZ najavljuje od 13 do 17 letnjih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 25 stepeni u nižim predelima, a na planinama do tri dana.
- U nižim predelima u većem delu Srbije prognozira se do pet tropskih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 30,0 stepeni. Tokom septembra se prognozira količina padavina iznad višegodišnjeg, u nižim predelima u intervalu od 65 do 90 mm, a na planinama do 120 mm. Očekuje se broj dana sa padavinama u nižim predelima od 10 do 13 dana, a u brdsko-planinskim
krajevima do 18 dana.
(Kurir)
BONUS VIDEO
Preporučujemo
SREĆAN KRAJ POTRAGE: Pronađena nestala devojčica iz Žarkova živa i zdrava
24. 07. 2026. u 07:39
DANAS SLAVIMO SVETU EFIMIJU: Njene mošti smatraju se čudotvornim
24. 07. 2026. u 06:54
SNAŽNA OLUJA STIŽE: Hladni front će POTOPITI Srbiju, evo gde će biti najgore!
23. 07. 2026. u 20:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
IRAN POSLAO HITNU PORUKU NAŠIM KOMŠIJAMA: Nemojte to da dozvolite Americi!
IRAN je danas upozorio Bugarsku da ne dozvoli Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svoje teritorije za vojne operacije protiv Teherana, nakon što je bugarska vlada najavila da će tražiti odobrenje parlamenta za razmeštanje američkih aviona za dopunu goriva u toj zemlji.
21. 07. 2026. u 18:37
NOVA FAZA SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU: Iran prvi put direktno napao ovu zemlju!
IRAN je saopštio da je u petak izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući i prvi direktan napad u Siriji, nakon šeste uzastopne noći američkih udara na iranske vojne objekte.
17. 07. 2026. u 12:51
DEČAK JEO KOBASICU I UMRO: "Kad bi znali šta krpelj može..." Prvi smrtni slučaj u svetu
REČ je o prvom poznatom smrtnom slučaju na svetu uzrokovanom ovom alergijom.
23. 07. 2026. u 07:19 >> 23:04
Komentari (0)