TENISKI SVET U NEVERICI! Italijani javno pljuju Janika Sinera i to zbog čega

Janik Siner se ponovo našao na meti oštrih kritika u rodnoj Italiji.

FOTO: Tanjug / AP Photo/Thibault Camus

Prvi reket planete stalno je pod lupom tamošnje javnosti – prvo su ga napadali zbog kontroverznih doping testova, potom zbog propuštanja finala Dejvis kupa, a sada je pokrenuta lavina besa zbog činjenice da mu je zvanična adresa u Monte Karlu, a ne u domovini.

Italijani mu najviše zameraju to što, živeći u Monaku, plaća znatno manji porez, umesto da milione ostavlja u poreskom sistemu Italije.

Francuski teniski portal "Mi volimo tenis" preneo je žestok razgovor dvoje poznatih italijanskih novinara koji su do detalja računali imovinu prvog tenisera sveta.



- Mene mnogo ljuti činjenica da Siner živi u Monte Karlu. Uvek se pitam, šta on uradi sa onih 70 miliona evra godišnje zarade. OK, kupi jednu kuću, možda jednu vespu, auto, dva auta. Onda kupi detetu kuću. Ali šta je sledeće! Zaboga, 70 miliona! Ti ljudi imaju kuće, stvari za koje zaborave da ih uopšte poseduju“, bio je oštar jedan od novinara.





Drugi se odmah nadovezao, upoređujući Sinera sa njegovim najvećim rivalom, Karlosom Alkarasom:



- I mene to mnogo ljuti, ali se ponekad pitam. Ako zarađuje toliko, zašto ne uradi kao Alkaras koji i dalje živi u Španiji i tamo uredno plaća porez? Zar mu tih 70 miliona evra godišnje nije dovoljno?“

Ipak, najbolji teniser sveta je već ranije javno objasnio svoje razloge za preseljenje na Azurnu obalu. Za njega i većinu drugih teniskih asova, Monako nudi uslove koje Italija jednostavno ne može.

Idealni uslovi za trening: Na svetu ne postoji mesto gde po glavi stanovnika ima više vrhunskih tenisera. Izbor sparing partnera je neograničen.

Monte Karlo je grad milionera i poznatih ličnosti. Niko ne juri zvezde za autograme i selfije, pa Janik može opušteno da ode i do običnog supermarketa.



FOTO: Tanjug / AP Photo/Aurelien Morissard





Siner je otkrio da je odluku doneo još na početku karijere, dok je sarađivao sa prvim trenerom Rikardom Pjatijem, čija se akademija nalazi u neposrednoj blizini granice.

U teniskom svetu važi striktno pravilo: od zarada na turnirima porez se plaća državi u kojoj se taj turnir igra. Međutim, kada su u pitanju basnoslovni ugovori od sponzora i reklama, porez se plaća u državi u kojoj teniser ima prijavljeno prebivalište – što je u Sinerovom slučaju poreski raj u Monaku.

Iako Dubai poslednjih godina pokušava da privuče teniske zvezde sličnim povlasticama, Monte Karlo ostaje neprekosnovena baza u Evropi. Emirati su geografski znatno dalje, a zbog složene geopolitičke situacije i povremenih tenzija u regionu, više ne važe za stoprocentno bezbednu oazu kao što je to slučaj sa Kneževinom.

