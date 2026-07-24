Politika

DANAS U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić razgovara sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom kojem se završava mandat u Srbiji

V.N.

24. 07. 2026. u 07:04

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom, kojem ističe mandat u Srbiji.

ДАНАС У 11 ЧАСОВА: Председник Вучић разговара са амбасадором Аустрије Кристијаном Ебнером којем се завршава мандат у Србији

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.

Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.

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