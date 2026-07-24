DANAS U 11 ČASOVA: Predsednik Vučić razgovara sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom kojem se završava mandat u Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Austrije Kristijanom Ebnerom, kojem ističe mandat u Srbiji.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Srbije.
Oni će se sastati u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Ebner je na mestu ambasadora Austrije u Srbiji bio od 2022. godine, a prethodno je radio kao ambasador Austrije u Španiji i šef kabineta Sebastijana Kurca dok je bio ministar spoljnih poslova Austrije.
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