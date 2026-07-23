SADA JE SVE OTKRIVENO! Lionel Mesi se svađao sa selektorom Argentine, potvrdio i legendarni fudbaler
Ne stišava se bura nakon poraza Argentine od Španije (1:0) u finalu Svetskog prvenstva.
Pojavile su se sulude teorije zavere, trdnje da su Argentinci pod pretnjom morali da izgube zbog transparenta sa natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" - "Malvini su argentinski" koji su razvili posle pobede nad Englezima, te da je umešan i FBI. Takođe, spekuliše se da je došlo do tuče među igračima, što je selektor demantovao
Sad se oglasio i Serhio Aguero, a posle njegovih reči se trese Argentina. On kaže da Lionel Mesi nije bio saglasan sa taktičkim planom za finale i smatrao je da će defanzivna postavka skupo koštati Argentinu.
- Iskreno, nije mi se svidelo kako su se stvari završile u finalu sa reprezentacijom, posebno to što je Mesi imao nesuglasicu sa Lionelom Skalonijem. Mesi mi je ispričao da je imao sukob sa Skalonijem zbog taktičkih odluka trenera i načina na koji je vodio utakmicu - rekao je Aguero.
Tvrdi da je Mesi upozoravao selektora da Argentina ne sme da se povuče i prepusti inicijativu rivalu.
- Mesi mu je rekao da nema smisla da se branimo i prepustimo protivniku loptu, jer ćemo tako izgubiti. Međutim, trener je insistirao na niskom bloku i čekanju prilike iz kontranapada. Ko ide protiv mišljenja najboljeg igrača na svetu? Mesi vidi igru drugačije, ali je trener bio previše tvrdoglav da prihvati njegov savet - dodao je Aguero.
Bivši napadač osvrnuo se i na isključenje Enca Fernandesa, ocenivši da je njegov prekršaj bio nepromišljen.
- Encov prekršaj bio je veoma nepromišljen. Kada već imaš žuti karton, ne ulaziš na takav način u duel.
Smatra kako je Argentina propustila priliku još pre početka utakmice.
- Argentina je izgubila meč i pre nego što je finale počelo. Tužno je kako su Lionel Skaloni i saigrači razočarali Lea na njegovom poslednjem Svetskom prvenstvu, posle svega što je uradio za reprezentaciju - zaključio je Aguero.
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