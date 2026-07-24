AMERIKANCI NAPRAVILI LISTU NAJBOLJIH SVIH VREMENA: Nikola Jokić na 26. mestu, ispred njega je jedan Srbin, ali i Hrvat

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FOTO: N. Skenderija

Stef Kari je najbolji šuter u istoriji košarke i tu nema sumnje. Ipak, kako iza njega poređati ostale, tu već kreće muka, a u taj posao je uplivao eminentni "Bleacher Report2, koji je napravio listu 99 najboljih šutera svih vremena.

Na toj listi su se našla dva srpska košarkaša – Predrag Stojaković i Nikola Jokić. Legendarni as Sakramento Kingsa, koji je svoj jedini šampionski prsten osvojio u poznim igračkim godinama u dresu Dalas Maveriksa je zauzeo 11. poziciju na listi, dok je najbolji košarkaš današnjice i na 26. mestu.

U nastavku možete videti kako izgleda kompletna lista najboljih šutera u istoriji NBA lige.

Stef Kari

Redži Miler

Rej Alen

Kevin Durent

Klej Tompson

Leri Bird

Stiv Neš

Dirk Novicki

Demijan Lilard

Kajl Korver

Peđa Stojaković

Kajri Irving

Stiv Ker

Mark Prajs

Džej-Džej Redik

Glen Rajs

Dražen Petrović

Kris Malin

Džeri Vest

Džejms Harden

Kavaj Lenard

Kris Pol

Džef Hornasek

Alan Hjuston

Majkl Džordan

Nikola Jokić

Kobi Brajant

Luka Dončić

Rik Beri

Pit Maravič

Pol Džordž

Dejl Elis

Karl-Entoni Tauns

Set Kari

Karmelo Entoni

Lebron Džejms

Kris Midlton

Majk Miler

Badi Hild

Brent Beri

Donovan Mičel

Dankan Robinson

Džo Džonson

Majkl Red

Mič Ričmond

Si-Džej Mekalum

Hersi Hokins

Džejlen Branson

Tim Legler

Del Kari

Pol Pirs

Mahmud Abdul-Rauf

Kiki Vandevej

Džejson Tejtum

Devin Buker

Luk Kenard

Džamal Marej

Tajris Halibarton

Džejson Teri

Kevin Lav

Tre Jang

Sem Džons

Ričard Hamilton

Džo Heris

Rašard Luis

Voli Serbijak

Brendon Roj

Lu Hadson

Stiv Smit

Džejson Kapono

Majkl Porter Džunior

Deni Grin

Kreg Hodžis

Bojan Bogdanović

Denis Skot

Kevin Martin

Lauri Markanen

Vesli Person

Hubert Dejvis

Čak Person

Vins Karter

Grejson Alen

Džo Dumars

Robert Ori

Džo Ingls

Vorld Bi Fri

Zek Lavin

Den Majerle

Bil Šarman

Džamal Kroford

Manu Đinobili

Riki Pirs

Dana Baros

Tajler Hiro

Čonsi Bilaps

Detlef Šrempf

Ostin Rivs

Teri Porter

Dezmond Bejn

Šta je „Bleacher Report“ napisao o Stojakoviću?

Manje od decenije posle Petrovićeve smrti, Hrvatska nam je podarila još jednog laserski preciznog šutera sa distance – Peđu Stojakovića. Ovoga puta, bio je visok 208 centimetara.

Zahvaljujući visini i jedinstvenom, pomalo iskošenom pokretu pri izbačaju, koji se završavao veoma visokom tačkom izbačaja iznad glave, Peđa je bio još jedan šuter kojeg je bilo gotovo nemoguće čuvati.

Bio je noćna mora i kada se kretao bez lopte. Peđa je iz svih pravaca mogao da primi loptu i odmah šutira sa ubitačnom preciznošću. Vreme od prijema lopte do izbačaja bilo je gotovo neprimetno.

Stojakovićev šut bio je toliko opasan da je u sezoni 2003/2004, uz prosek od 6,3 skoka i 2,1 asistencije, završio na četvrtom mestu u glasanju za MVP nagradu, a to nikome nije delovalo neobično.

Njegov uticaj, a naročito značaj njegove glavne veštine, bio je toliko važan za pobeđivanje.

Šta je „Bleacher Report“ napisao o Jokiću?

Nikola Jokić nije izraziti šuter za tri poena, iako je tokom karijere iznad proseka sa te distance, ali brojke pokazuju da je jedan od najboljih šutera svih vremena sa poludistance i iz zone floutera.

Počevši od sezone 1996/1997, otkada se ova statistika prati, Jokić je pogodio 3.164 šuta sa udaljenosti između 90 centimetara i 4,9 metara od obruča. To ga svrstava na osmo mesto u tom periodu, ali nije to ono što je najimpresivnije.

Kod preostalih 99 igrača među prvih 100, prosečan procenat šuta iz te zone iznosi 43,5 odsto. Jokićev je 56,8 odsto.

To je ogromna razlika, ali verovatno neće iznenaditi one koji su tokom godina često gledali Denver Nagetse. Kad god Jokić uđe u svoj karakteristični flouter iz reketa ili povuče loptu iza glave za izbačaj sa poludistance nalik onom Larija Birda, gotovo unapred očekujete da će lopta nežno proći kroz mrežicu.