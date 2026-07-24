AMERIKANCI NAPRAVILI LISTU NAJBOLJIH SVIH VREMENA: Nikola Jokić na 26. mestu, ispred njega je jedan Srbin, ali i Hrvat
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Stef Kari je najbolji šuter u istoriji košarke i tu nema sumnje. Ipak, kako iza njega poređati ostale, tu već kreće muka, a u taj posao je uplivao eminentni "Bleacher Report2, koji je napravio listu 99 najboljih šutera svih vremena.
Na toj listi su se našla dva srpska košarkaša – Predrag Stojaković i Nikola Jokić. Legendarni as Sakramento Kingsa, koji je svoj jedini šampionski prsten osvojio u poznim igračkim godinama u dresu Dalas Maveriksa je zauzeo 11. poziciju na listi, dok je najbolji košarkaš današnjice i na 26. mestu.
U nastavku možete videti kako izgleda kompletna lista najboljih šutera u istoriji NBA lige.
Stef Kari
Redži Miler
Rej Alen
Kevin Durent
Klej Tompson
Leri Bird
Stiv Neš
Dirk Novicki
Demijan Lilard
Kajl Korver
Peđa Stojaković
Kajri Irving
Stiv Ker
Mark Prajs
Džej-Džej Redik
Glen Rajs
Dražen Petrović
Kris Malin
Džeri Vest
Džejms Harden
Kavaj Lenard
Kris Pol
Džef Hornasek
Alan Hjuston
Majkl Džordan
Nikola Jokić
Kobi Brajant
Luka Dončić
Rik Beri
Pit Maravič
Pol Džordž
Dejl Elis
Karl-Entoni Tauns
Set Kari
Karmelo Entoni
Lebron Džejms
Kris Midlton
Majk Miler
Badi Hild
Brent Beri
Donovan Mičel
Dankan Robinson
Džo Džonson
Majkl Red
Mič Ričmond
Si-Džej Mekalum
Hersi Hokins
Džejlen Branson
Tim Legler
Del Kari
Pol Pirs
Mahmud Abdul-Rauf
Kiki Vandevej
Džejson Tejtum
Devin Buker
Luk Kenard
Džamal Marej
Tajris Halibarton
Džejson Teri
Kevin Lav
Tre Jang
Sem Džons
Ričard Hamilton
Džo Heris
Rašard Luis
Voli Serbijak
Brendon Roj
Lu Hadson
Stiv Smit
Džejson Kapono
Majkl Porter Džunior
Deni Grin
Kreg Hodžis
Bojan Bogdanović
Denis Skot
Kevin Martin
Lauri Markanen
Vesli Person
Hubert Dejvis
Čak Person
Vins Karter
Grejson Alen
Džo Dumars
Robert Ori
Džo Ingls
Vorld Bi Fri
Zek Lavin
Den Majerle
Bil Šarman
Džamal Kroford
Manu Đinobili
Riki Pirs
Dana Baros
Tajler Hiro
Čonsi Bilaps
Detlef Šrempf
Ostin Rivs
Teri Porter
Dezmond Bejn
Šta je „Bleacher Report“ napisao o Stojakoviću?
Manje od decenije posle Petrovićeve smrti, Hrvatska nam je podarila još jednog laserski preciznog šutera sa distance – Peđu Stojakovića. Ovoga puta, bio je visok 208 centimetara.
Zahvaljujući visini i jedinstvenom, pomalo iskošenom pokretu pri izbačaju, koji se završavao veoma visokom tačkom izbačaja iznad glave, Peđa je bio još jedan šuter kojeg je bilo gotovo nemoguće čuvati.
Bio je noćna mora i kada se kretao bez lopte. Peđa je iz svih pravaca mogao da primi loptu i odmah šutira sa ubitačnom preciznošću. Vreme od prijema lopte do izbačaja bilo je gotovo neprimetno.
Stojakovićev šut bio je toliko opasan da je u sezoni 2003/2004, uz prosek od 6,3 skoka i 2,1 asistencije, završio na četvrtom mestu u glasanju za MVP nagradu, a to nikome nije delovalo neobično.
Njegov uticaj, a naročito značaj njegove glavne veštine, bio je toliko važan za pobeđivanje.
Šta je „Bleacher Report“ napisao o Jokiću?
Nikola Jokić nije izraziti šuter za tri poena, iako je tokom karijere iznad proseka sa te distance, ali brojke pokazuju da je jedan od najboljih šutera svih vremena sa poludistance i iz zone floutera.
Počevši od sezone 1996/1997, otkada se ova statistika prati, Jokić je pogodio 3.164 šuta sa udaljenosti između 90 centimetara i 4,9 metara od obruča. To ga svrstava na osmo mesto u tom periodu, ali nije to ono što je najimpresivnije.
Kod preostalih 99 igrača među prvih 100, prosečan procenat šuta iz te zone iznosi 43,5 odsto. Jokićev je 56,8 odsto.
To je ogromna razlika, ali verovatno neće iznenaditi one koji su tokom godina često gledali Denver Nagetse. Kad god Jokić uđe u svoj karakteristični flouter iz reketa ili povuče loptu iza glave za izbačaj sa poludistance nalik onom Larija Birda, gotovo unapred očekujete da će lopta nežno proći kroz mrežicu.
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