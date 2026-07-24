ANA BRNABIĆ OGOLILA MRAČNI PLAN BLOKADERA: "Da se dokopaju vlasti zatvorili bi granice i od Srbije napravili logor"

KOMENTARI koje je Jasmina Paunović iznela na račun predsednika, njegove porodice i simpatizera SNS jedan su od najekstremnijih primera političke mržnje i dehumanizacije, kaže Ana Brnabić

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić





Brnabićeva je rekla da su o Vučiću i njegovoj porodici izrečene i gore stvari od strane, kako je rekla, opskurnih pojedinaca, ljudi sa margine i ljudi sa psihijatrijskim dijagnozama, ali da se u slučaju Paunovićeve radi o ženi koja je bila zamenik javnog tužioca u Beogradu i koja je predstavljena kao jedan od najvećih boraca za slobodu, demokratske vrednosti, vladavinu prava.

Kako je rekla, Paunovićeva važi i za jednog od lidera studentskog, odnosno blokaderskog pokreta.

- Žena koja je, po svemu sudeći, druga na toj studentskoj listi. Žena koja je član one famozne anketne komisije, koja se kao bavi istraživanjem okolnosti oko pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Zamislite koliko je objektivna, nepristrasna, koliko je stručna, ako može ovakve stvari da govori - rekla je Brnabićeva za TV Prva povodom komentara koje je Paunovićeva iznela u emisiji „Inserti“ Dejana Lučića.

Podsetila je da je Paunovićeva od Evropskog pokreta u Srbiji dobila nagradu „Doprinos godine Evropi“, kao i da je od nevladine organizacije Crta dobila nagradu „Hrabri glas“, a da ju je list NIN proglasio za ličnost godine.

- Žena koja je dobila dve nagrade od studenata blokadera... U tom smislu je ovo utoliko gore, ovo je potpuno novi nivo mržnje i napada na porodicu Aleksandra Vučića. Do sada smo slušali napade da Vučiću otac nije otac, da mu je majka ovakva ili onakva, da Vukan ne postoji, ali su sad otišli korak dalje i rekli da njegova deca nisu njegova deca, to ide do takvih monstruoznosti - navela je Brnabićeva.

Dodala je da ne očekuje da će se nevladine, proevropske organizacije, kao ni opozicioni mediji u Srbiji osuditi komentare Paunovićeve jer je, kako kaže, postalo pravilo da je, kad se bilo šta kaže protiv Aleksandra Vučića i članova njegove porodice, to primer „herojskog govora“.

Brnabićeva je rekla da je u televizijskom gostovanju Paunovićeva iskazala svaku vrsta mržnje, uključujući ksenofobiju, rasizam, antisemitizam i mizoginiju, kao i da je uveden novi nivo uvreda upotrebom termina „naprednjačke porodice“.

- Ona (Paunović) u jednom trenutku kaže da „niko iz normalne porodice ne glasa za Aleksandra Vučića, to mogu samo naprednjačke porodice“. Oni su sada uveli porodice prvog i drugog reda. Pa šta možemo da očekujemo kad dođu na vlast? Da će tim porodicama da oduzmu decu? Zato što naprednjačke porodice ne umeju da vaspitavaju svoju decu - rekla je Brnabićeva.

Naglasila je da predstavnici vlasti nikada neće odgovoriti istom merom i napadati porodice političkih protivnika, i dodala da je pominjanje porodice političara oduvek predstavljalo crvene linije koje su, kako je rekla, pređene na primeru Aleksandra Vučića, kojem ništa nisu mogli da zamere.

- Šta ćete da kažete? Da je, mada i to kažu, uništio životni standard građana. A tad su plate bile 330 evra, a danas su 1.050 evra. Ne može niko da vam poveruje u to. Ne možete to da mu zamerite, ne možete da mu kažete da nije radan, da nije vredan, da nema energiju. Ne možete da kažete da se ne bori svakodnevno - rekla je Brnabićeva.

Ona je kazala da su u emisiji izrečene monstruozne pretnje i dodala da blokaderi, ako se dokopaju vlasti, ne samo da bi uništili državu i vratili je u prošlost, već bi zatvorili granice i od Srbije napravili logor, a onda se razračunavali sa političkim protivnicima.

(Alo)



