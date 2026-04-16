Postili ste ceo Vaskršnji post? Pojačajte unos ovih namirnica, bogate su vitaminom D (JELOVNIK)

Ивана Ковачић
Ivana Kovačić

16. 04. 2026. u 07:00

SA dolaskom proleća organizam izlazi iz perioda smanjene fizičke aktivnosti, slabijeg izlaganja suncu i često jednoličnije ishrane.

Постили сте цео Васкршњи пост? Појачајте унос ових намирница, богате су витамином Д (ЈЕЛОВНИК)

Upravo tada mnogi primećuju pad energije, učestalije prehlade i osećaj iscrpljenosti, iako kalendarski ulazimo u topliji i dinamičniji deo godine. Jedan od ključnih razloga za to jeste nizak nivo vitamina D, koji se tokom zime troši, a ne nadoknađuje dovoljno zbog manjka sunčeve svetlost

Ovaj vitamin nije važan samo za kosti, već ima značajnu ulogu u radu imunog sistema, mišića i opštem osećaju vitalnosti. Iako se najviše sintetiše pod uticajem sunca, može se delimično uneti i hranom, što je naročito važno u prelaznim periodima kada organizam pokušava da se "resetuje".

U praksi, to znači da jelovnik u proleće treba pažljivo osmisliti, posebno ako se posti, jer su prirodni izvori vitamina D u biljnoj ishrani ograničeni. Ipak, uz dobar izbor namirnica i obogaćenih proizvoda, moguće je napraviti balansiran plan ishrane koji će pomoći organizmu da nadoknadi deficit.

Predlažemo vam posni jelovnik za pet radnih dana koji je bogat vitaminom D, a najviše se unosi iz masne ribe - lososa, sardine, skuše, tune, ribljeg ulja.

Iako ishrana može da doprinese unosu vitamina D, sunčeva svetlost i dalje je njegov glavni izvor. Zato se u proleće preporučuje svakodnevni boravak napolju, makar 15 do 30 minuta, jer upravo ta kombinacija - ishrane i prirodnog svetla - daje najbolji efekat na zdravlje i energiju.

Ponedeljak

Doručak: ovsena kaša pripremljena sa biljnim napitkom obogaćenim vitaminom D, uz dodatak oraha i svežeg voća

Ručak: losos, varivo od sočiva sa šargarepom i celerom, uz integralni hleb

Večera: sardina, lagana salata od rukole, pečuraka i semenki suncokreta

Utorak

Doručak: integralni tost sa humusom i prepečenim susamom

Ručak: pečena pastrmka uz blitvu i krompir

Večera: krem supa od bundeve sa dodatkom semenki bundeve

Sreda

Doručak: smuti od banane, spanaća i biljnog mleka obogaćenog vitaminom D

Ručak: rižoto sa pečurkama i tunom

Večera: salata od leblebija, paradajza i peršuna, začinjena maslinovim uljem i limunom

Četvrtak

Doručak: čija semenke sa biljnim mlekom obogaćenim vitaminom D i bademima

Ručak: pečeni tofu (ako je obogaćen vitaminom D) sa povrćem iz rerne

Večera: integralna posna testenina sa pestom od bosiljka i oraha

Petak

Doručak: Palenta sa dodatkom pečenog susama i biljnog jogurta obogaćenog vitaminom D

Ručak: losos, prebranac uz svežu salatu

Večera: supa od povrća i integralni posni krekeri

Pročitajte više

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Ključ je u kiseoniku: Boravak na planini obara šećer
Dr Novosti

"Ključ" je u kiseoniku: Boravak na planini "obara" šećer

NOVA studija, objavljena u časopisu Cell Metabolism, sugeriše da u uslovima niskog sadržaja kiseonika, što se dešava kada se boravi na visokim nadmorskim visinama, crvena krvna zrnca mogu da deluju kao "skladište glukoze" i da je apsorbuju znatno više iz krvotoka nego što se ranije pretpostavljalo.

14. 04. 2026. u 07:00

Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada

Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada