Novak Đoković u neverici: Dobio vest kakvu nije mogao ni da sanja

Najnovije vesti vezane za tenis tiču se i Srbina koji je obeležio poslednje dve decenije "belog sporta".

Foto> CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković sprema se polako za drugi ovosezonski grend slem, Rolan Garos, a igraće na predstojećem masters turniru u Madridu, koji se, poput Otvorenog prvenstva Španije, održava na šljaci.

I, iako je čuveni turnir u španskoj prestonici (koji je na programu od 22. aprila do 3. maja) čuven i po svojim nagradama, a učesnici će podeliti čak 8.235.540 evra, ono što sledi u Parizu je dosad nezabeleženo.

Novak i njegove kolege su danas saznale sledeće:

Rolan Garos 2026: Nagradni fond je povećan na rekordnih 61,7 miliona evra!

Teniski savez Francuske objavio je da će ukupan nagradni fond na Rolan Garosu 2026. godine dostići 61,7 miliona evra, što je rast od čak 9,53 odsto u poređenju s prethodnom godinom, kada je fond iznosio 56,352 miliona.

Najveći dobitnici povećanja su Đoković i igrači u glavnom žrebu u pojedinačnoj konkurenciji.

Šampioni u muškoj i ženskoj konkurenciji poneće kući ček na 2.550.000 evra, a poraženi finalisti će zaraditi po 1.275.000 evra. Rolan Garos nudi identične iznose za muškarce i žene u svim rundama, što je poslovna politika koja je na snazi od 2007. godine .

Imajući u vidu da su prošle godine zarade bile ovakve - poraženi polufinalista 630.000 evra, poraženi četvrtfinalista 400.000, gubitnik u četvrtoj rundi (osmina finala) — 240.000, u trećoj — 142.000, u drugom kolu — 97.000 i učesnik prve runde — 69.000 evra, sada se može očekivati i za 8 do 10% veće zarade po svakoj rundi nadmetanja.

Organizatori tradicionalno posebnu pažnju posvećuju uvodnim kolima te najčešće "ranim gubitnicima" budu i najveća uvećanja.

Sam turnir na pariskoj šljaci se održava od 18. maja do 7. juna ove godine.

