KOŽA SA AKNAMA MORA POSVEĆENO DA SE NEGUJE: Tinejdžeri, ne zanemarujte ovih 7 saveta

KOŽA sklona aknama zahteva negu u svakom smislu - ne samo kozmetičku, već i higijensku, životnu i psihološku.

Foto: Depositphotos

Akne nisu isključivo estetski problem, već stanje kože koje nastaje usled pojačanog lučenja sebuma, začepljenih pora, bakterija i upale. Zato je pravilna i dosledna nega ključna kako bi se koža smirila, obnovila i zaštitila od trajnih posledica poput ožiljaka i fleka.

Važno je da se razume da agresivni pristup - često pranje, jako isušivanje ili stalno "čačkanje" - najčešće pogoršava stanje. Koža sa aknama traži ravnotežu - čišćenje bez oštećenja, negu bez gušenja i strpljenje.

Dakle, ne doživljavajte kožu sa aknama kao "borbu", već joj omogućite razumevanje. Uz nežnu, doslednu i sveobuhvatnu negu, moguće je značajno poboljšati njen izgled i zdravlje, uz očuvanje samopouzdanja i kvaliteta života.

Evo nekoliko najbitnijih saveta za negu kože ako patite od akni:

Čišćenje

Kožu bi trebalo umivati dva puta dnevno, ujutru i uveče, blagim sredstvima namenjenim koži sklonoj aknama. Preterano pranje ili upotreba jakih sapuna remeti prirodnu zaštitnu barijeru kože, što dovodi do još većeg lučenja masti. Čišćenje uklanja višak sebuma, znoj i nečistoće, ali ne sme da iritira kožu.

Hidratacija

Česta greška je uverenje da masnoj koži ne treba krema. Naprotiv, dehidrirana koža luči još više masti. Potrebno je koristiti lagane, nemasne kreme (oil-free, non-comedogenic).Dobro hidrirana koža se brže regeneriše i manje reaguje upalom.

Ceđenje

Mehaničko nadraživanje kože, naročito prstima, unosi bakterije i produbljuje upalu. Ceđenje povećava rizik od ožiljaka, tamnih fleka i produženog zarastanja.

Preparati

Preparati protiv akni mogu da budu korisni, ali ih treba uvoditi postepeno i ne kombinovati nasumično više jakih proizvoda. Preterana upotreba može da dovede do iritacije, ljuštenja i osetljivosti kože.

Zaštita

Koža sa aknama često je osetljivija, posebno ako se koriste tretmani. Sunce može privremeno "isušiti" akne, ali dugoročno pogoršava stanje i ostavlja fleke. Zaštita od UV zračenja sprečava postinflamatorne pigmentacije i ubrzano starenje kože.

Higijena

Jastučnice, peškire, mobilne telefone i četkice za šminku treba redovno prati i čistiti. Na ovim površinama se zadržavaju bakterije koje mogu da pogoršaju akne.

Navike

Nega kože ne završava se u kupatilu. Uravnotežena ishrana, dovoljno sna i upravljanje stresom imaju značajan uticaj na stanje kože. Hormonske oscilacije, stres i nepravilna ishrana često se prvo vide upravo na koži.