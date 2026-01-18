ŠTA VAM TELO PORUČUJE? Ispucale pete mogu ukazivati na probleme sa štitnom žlezdom

ISPUCALE pete su čest problem, koji se javlja kada suva, debela koža na donjem delu pete puca i lomi se.

Unsplash

Mada je u većini slučajeva posledica dugog stajanja i neadekvatne obuće, ispucale pete mogu da budu i simptom nekih zdravstvenih stanja, i nedostatak određenih vitamina.

U većini slučajeva, ako su pukotine manje, to je samo smetnja i može biti neprivlačno za gledanje, ali ako se ne leče i pukotine na peti postanu dublje, hodanje može biti bolno, i može doći do infekcije.

Dermatolog dr Lindzi Mur objašnjava da potpetice trpe mnogo stresa i pritiska, zbog toga koža na petama može da postane debela i tvrda, i na kraju da dovede do toga da pete razviju grubu teksturu ili izgled nalik pukotinama koji se nazivaju fisure na petama.

- Ispucale pete mogu biti zdravstveni rizik. Bolne su i mogu dovesti do smanjene kožne barijere, što vas čini sklonim potencijalnoj infekciji. Važno je da ne zanemarite svoja stopala kada dobro brinete o svom telu - poručuje dr Mur.

Simptomi ispucalih peta

Pored fizičkog izgleda suve i ispucale kože na petama, mogu da se osete i:

bol i nelagodnost, posebno dok se stoji

svrab u tom području

krvarenje iz pukotina

ljuskava koža

toplota, crvenilo i otok mogu da se jave ako postoji infekcija.

Uzrok ispucalih peta

Prema rečima dr Mur, u većini slučajeva, ispucale pete su rezultat suve kože.

- Suva koža je česta pojava i može biti uzrokovana raznim stvarima. Često je to kombinacija nekoliko različitih faktora - kaže dr Mur i navodi koji su:

Starost - sa steranjem koža se menja. Faktori poput oštećenja od sunca, smanjene proizvodnje ulja i smanjene debljine kože doprinose suvoj koži na stopalima i drugim mestima.

Trauma - koža može da se osuši kao rezultat ponovljenog trenja od trljanja o cipele i kontinuiranog izlaganja teškim uslovima, poput suve klime.

Nedostatak održavanja - ljudi ne hidriraju uvek pete, čak i ako hidriraju ostatak tela, napominje dr Mur.

Do ispucalih peta dovodi:

Dugotrajno stajanje na nogama, posebno na tvrdim podovima

Tvrda i neudobna obuća, poput sandala, cipela i japanki

Hodanje bosih nogu

Gojaznost

Dugotrajno tuširanje vrućom vodom

Suvo, hladno vreme

Hronična stanja.

Medicinska stanja koja dovode do ispucalih peta

Džastin Sing, podijatar iz Arizone kaže i da određena medicinska stanja mogu da izazovu ispucale pete.

- Možda postoji nešto drugo što nije dobro tretirano i što bi moglo uticati na integritet kože, Zato je važno napraviti korak dalje i proveriti šta to zaista uzrokuje pucanje peta - kaće Džastin Sing, a prenosi WebMD.

Potencijalna stanja koja mogu dovesti do ispucalih peta su:

Hipotireoza - kod koje štitna žlezda ne proizvodi dovoljno određenih hormona Juvenilna plantarna dermatoza - stanje kože kod male dece Sjogrenov sindrom - hronično stanje koje sprečava telo da proizvodi dovoljno vlage Atletsko stopalo - gljivična infekcija Petni trn - koštana izraslina na dnu pete Dijabetes.

Doktorka Lindzi Mur dodaje da iako se u većini slučajeva ispucale pete mogu lečiti kod kuće, ponekad suva koža može biti znak ozbiljnijeg osnovnog stanja.

- Suva, perutava koža može biti znak atopijskog dermatitisa, ekcema, psorijaze, gljivične infekcije ili nedostatka hranljivih materija, između ostalih stanja. U nekim slučajevima, suva, ispucala koža na petama može ukazivati na dijabetes. Ako se suočavate sa osnovnim stanjem, najbolje je da potražite lečenje od lekara, umesto da pokušavate sami da se rešite suve kože - savetuje doktorka Mur iz Klivlend Klinike.

Ispucale pete kao posledica nedostatka vitamina

I nedostatak vitamina C, vitamina E ili vitamina B3 (niacina) može dovesti do ispucalih peta.

Ovi vitamini pomažu u zadržavanju vlage, čine kožu elastičnijom i obnavljaju je.

Faze razvoja ispucalih peta

Postoji nekoliko faza razvoja ispucalih peta.

Prvi znak je formiranje suve, tvrde kože oko pete - žuljevi. Kada se hoda i vrši pritisak na to područje, masne naslage ispod peta se šire, što dovodi do toga da na ovim žuljevima počnu da se razvijaju male pukotine.

Vremenom pukotine postaju dublje i mogu da počnu da krvare, a u teškim slučajevima, pukotine mogu dovesti do infekcije. Kod dijabetičara ispucale pete mogu dovesti do dijabetičkih ulceracija stopala.

Kako izlečiti ispucale pete kod kuće

Većina slučajeva suvih, ispucalih peta može da se lečiti kod kuće. Dr Mur kaže da postoji nekoliko stvari koje mogu da se urade da bi pete bile meke kao puter.

Stopala treba prati svakodnevno vodom koja nije previše vruća - najbolje je da je mlaka, i koristiti blagi sapun bez mirisa.

- Ne treba predugo da budu potopljena, jer se na taj način slabi kožna barijera, što omogućava prekomerni gubitak vlage - savetuje dr Mur.

Nakon pranja, stopala treba osušiti, a zatim na njih naneti losion ili kremu.

- Potražite proizvode sa keramidima, molekulima koji pomažu u zadržavanju vode u koži i obnavljanju njene prirodne barijere - objašnjava dr Mur.

Kada pete budu zdrave, treba nastaviti sa hidriranjem nanošenjem kreme sa ureom u koncentraciji od 20 ili 40 odsto. To će pomoći u uklanjanju mrtve kože i održavanju peta mekim i elastičnim.

Potrebno je oko dve nedelje redovne upotrebe da bi se video rezultat sa ovim tretmanima bez recepta.

Nakon nanošenja losiona, treba ostaviti da malo upije.

Može da se koristi i okluzivna mast, kao što je vazelin, koja stvara neku vrstu zaptivača kako bi se osigurala vlaga koja je naneta.

Nakon svega ovoga, treba obuti tanke čarape od 100 odsto pamuka kako bi se zadržala vlagu u stopalima dok se spava.

Prema rečima dr Mur, navika nošenja čarapa trebalo bi da bude češća i nakon što se pete oporave.

- Čarape dodaju dodatni sloj između kože i okoline i mogu ograničiti oštećenje spoljašnjeg sloja kože - kaže dr Mur.

Dr Mur kaže da su ovi alati u redu kada se koriste prema uputstvu i umereno.

- Mogu se koristiti i na mokrim i na suvim stopalima. Samo nemojte turpijati područja upaljene, osetljive i koža koja svrbi, što može pogoršati stvari - kaže ona.

Dodaje da hemijski pilinzi mogu nežno eksfolirati spoljašnje slojeve kože, što dovodi do poboljšanog izgleda i mekšeg osećaja, ali da ih treba izbegavati ako postoji neko kožno oboljenje, kao što su:

Atletsko stopalo

Atopijski dermatitis (ekcem)

Kontaktni dermatitis

Psorijaza

Bilo koja druga oštećena koža, poput osipa, rana ili rana

Kako sprečiti pucanje peta

Svakodnevno prati stopala ali ne veoma vrućom vodom Koristi blagi sapun Svakodnevno nanositi gustu hidratantnu kremu sa visokim sadržajem uree na pete i stopala Svakodnevno pregledati stopala da bi se primetili rani znaci pukotina Nositi odgovarajuću i potpornu obuću kad god je to moguće, koja ne podstiče razvoj suve kože - izbegavati japanke, bose noge ili sandale. Nositi kvalitetne čarape kad god je to moguće Izbegavati stajanje tokom dužeg vremenskog perioda Piti puno vode da biste ostali hidrirani.

(Blic)