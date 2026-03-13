Fudbal

HRVATI POSTALI SRBI! Urnebesan potez Španaca, hrvatski navijači hitno reagovali, ali...

Новости онлине

13. 03. 2026. u 12:41 >> 12:53

HRVATE preksrtili u Srbe!

ХРВАТИ ПОСТАЛИ СРБИ! Урнебесан потез Шпанаца, хрватски навијачи хитно реаговали, али...

Foto: Ilustracija

Zapravo, o čemu se radi? Omladinske ekipe Dinama i Valensije igraće u četvrtfinalu Međunarodnog kupa Premijer lige, odlučeno je žrebom. Utakmica će se igrati 15. aprila u Engleskoj, na stadionu Alderšot Taun.

Ali, Valensija je napravila veliku grešku u najavi ove utakmice. Na društvenim mrežama su postavili srpsku zastavu pored imena Dinamo umesto Hrvatska.

Navijači su odgovorili u komentarima i ukazali administratorima na grešku, ali objava nije promenjena.

Foto: Printskrin

 

Inače, Međunarodni kup Premijer lige je međunarodno takmičenje za timove do 21 godine koje organizuje Premijer liga.

U njemu učestvuju omladinski timovi iz engleskih klubova i odabranih evropskih klubova, a utakmice se uglavnom igraju u Engleskoj.

Dinamo je stigao do finala pre sedam godina.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

