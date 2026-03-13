HRVATI POSTALI SRBI! Urnebesan potez Španaca, hrvatski navijači hitno reagovali, ali...
HRVATE preksrtili u Srbe!
Zapravo, o čemu se radi? Omladinske ekipe Dinama i Valensije igraće u četvrtfinalu Međunarodnog kupa Premijer lige, odlučeno je žrebom. Utakmica će se igrati 15. aprila u Engleskoj, na stadionu Alderšot Taun.
Ali, Valensija je napravila veliku grešku u najavi ove utakmice. Na društvenim mrežama su postavili srpsku zastavu pored imena Dinamo umesto Hrvatska.
Navijači su odgovorili u komentarima i ukazali administratorima na grešku, ali objava nije promenjena.
Inače, Međunarodni kup Premijer lige je međunarodno takmičenje za timove do 21 godine koje organizuje Premijer liga.
U njemu učestvuju omladinski timovi iz engleskih klubova i odabranih evropskih klubova, a utakmice se uglavnom igraju u Engleskoj.
Dinamo je stigao do finala pre sedam godina.
