HRVATI POSTALI SRBI! Urnebesan potez Španaca, hrvatski navijači hitno reagovali, ali...

HRVATE preksrtili u Srbe!

Foto: Ilustracija

Zapravo, o čemu se radi? Omladinske ekipe Dinama i Valensije igraće u četvrtfinalu Međunarodnog kupa Premijer lige, odlučeno je žrebom. Utakmica će se igrati 15. aprila u Engleskoj, na stadionu Alderšot Taun.

Ali, Valensija je napravila veliku grešku u najavi ove utakmice. Na društvenim mrežama su postavili srpsku zastavu pored imena Dinamo umesto Hrvatska.

Navijači su odgovorili u komentarima i ukazali administratorima na grešku, ali objava nije promenjena.

Foto: Printskrin

Inače, Međunarodni kup Premijer lige je međunarodno takmičenje za timove do 21 godine koje organizuje Premijer liga.

U njemu učestvuju omladinski timovi iz engleskih klubova i odabranih evropskih klubova, a utakmice se uglavnom igraju u Engleskoj.

Dinamo je stigao do finala pre sedam godina.

