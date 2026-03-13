RADNIČKI ISTUPIO IZ LIGE! Zemljotres u srpskom fudbalu

KRAH jedne tradicije!

FOTO: A. Ilić

Sportska javnost u Banatu suočena je sa još jednim teškim udarcem. Fudbalski klub Radnički iz Zrenjanina, kolektiv sa prepoznatljivim imenom i dugom istorijom, doneo je definitivnu odluku o povlačenju iz svih nivoa takmičenja u kojima je učestvovao. Ovu zabrinjavajuću vest zvanično je potvrdio Fudbalski savez Vojvodine, nakon što je na adresu Saveza početkom marta stigao formalan dopis rukovodstva kluba.

Prema navodima iz ovog dopisa, odluka o istupanju je sveobuhvatna i nepovratno pogađa sve selekcije. Prvi tim kluba više neće nastupati u okviru Vojvođanske lige Istok, čime je seniorski pogon praktično prestao da postoji na mapi regionalnog fudbala. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da su iz takmičenja istupile i sve mlađe kategorije, uključujući i omladince koji su se do nedavno uspešno nadmetali u Omladinskoj ligi Vojvodine. Gašenje omladinske škole predstavlja gubitak baze za razvoj budućih talenata, što je često najteža posledica za jedan sportski kolektiv.

Ovaj potez nije samo izolovan incident, već predstavlja vrhunac dugogodišnje krize koja potresa sport u Zrenjaninu. Grad, koji je decenijama s pravom nosio epitet "grada sporta" i iznedrio brojne svetske i olimpijske šampione, već duže vreme se bori sa ozbiljnim sistemskim problemima. Nedostatak adekvatne infrastrukture, zastareli sportski objekti i hroničan deficit finansijskih sredstava doveli su do toga da mnogi klubovi jedva održavaju "glavu iznad vode".

U poslednjih nekoliko godina, bili smo svedoci sličnih sudbina drugih sportskih kolektiva koji su se, usled organizacionog haosa i finansijske nemoći, povukli iz takmičenja ili potpuno ugasili. Svako novo odustajanje dodatno urušava već poljuljanu sportsku tradiciju grada i ostavlja mlade generacije bez prostora za profesionalni razvoj i bavljenje sportom.

Istupanje FK Radnički otvara bolno pitanje: kakva je budućnost fudbala i sporta uopšte u sredini koja se sve teže nosi sa izazovima modernog sportskog menadžmenta i ekonomskim pritiscima? Za sada, ostaje samo činjenica da je zrenjaninski sport ostao bez još jednog svog predstavnika, ostavljajući prazninu koju će biti teško nadoknaditi u godinama koje dolaze.

