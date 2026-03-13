RADNIČKI ISTUPIO IZ LIGE! Zemljotres u srpskom fudbalu
KRAH jedne tradicije!
Sportska javnost u Banatu suočena je sa još jednim teškim udarcem. Fudbalski klub Radnički iz Zrenjanina, kolektiv sa prepoznatljivim imenom i dugom istorijom, doneo je definitivnu odluku o povlačenju iz svih nivoa takmičenja u kojima je učestvovao. Ovu zabrinjavajuću vest zvanično je potvrdio Fudbalski savez Vojvodine, nakon što je na adresu Saveza početkom marta stigao formalan dopis rukovodstva kluba.
Prema navodima iz ovog dopisa, odluka o istupanju je sveobuhvatna i nepovratno pogađa sve selekcije. Prvi tim kluba više neće nastupati u okviru Vojvođanske lige Istok, čime je seniorski pogon praktično prestao da postoji na mapi regionalnog fudbala. Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da su iz takmičenja istupile i sve mlađe kategorije, uključujući i omladince koji su se do nedavno uspešno nadmetali u Omladinskoj ligi Vojvodine. Gašenje omladinske škole predstavlja gubitak baze za razvoj budućih talenata, što je često najteža posledica za jedan sportski kolektiv.
Ovaj potez nije samo izolovan incident, već predstavlja vrhunac dugogodišnje krize koja potresa sport u Zrenjaninu. Grad, koji je decenijama s pravom nosio epitet "grada sporta" i iznedrio brojne svetske i olimpijske šampione, već duže vreme se bori sa ozbiljnim sistemskim problemima. Nedostatak adekvatne infrastrukture, zastareli sportski objekti i hroničan deficit finansijskih sredstava doveli su do toga da mnogi klubovi jedva održavaju "glavu iznad vode".
U poslednjih nekoliko godina, bili smo svedoci sličnih sudbina drugih sportskih kolektiva koji su se, usled organizacionog haosa i finansijske nemoći, povukli iz takmičenja ili potpuno ugasili. Svako novo odustajanje dodatno urušava već poljuljanu sportsku tradiciju grada i ostavlja mlade generacije bez prostora za profesionalni razvoj i bavljenje sportom.
Istupanje FK Radnički otvara bolno pitanje: kakva je budućnost fudbala i sporta uopšte u sredini koja se sve teže nosi sa izazovima modernog sportskog menadžmenta i ekonomskim pritiscima? Za sada, ostaje samo činjenica da je zrenjaninski sport ostao bez još jednog svog predstavnika, ostavljajući prazninu koju će biti teško nadoknaditi u godinama koje dolaze.
Preporučujemo
KOJI JE ZAISTA NAJVIŠI VRH NA SVETU?
13. 03. 2026. u 14:00
BLAGOJEVIĆ PRIZNAO PRED TSC! Obavljen razgovor sa Mijatovićem! Evo o čemu su pričali!
13. 03. 2026. u 13:52
"NIKAD NIJE..."! Košarkaš Fenerbahčea progovorio o dolasku u Partizan!
13. 03. 2026. u 13:31
SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju
FUDBABLERI Celja u četvrtak uveče na stadionu "Z'dežele" dočekuju atinski AEK u prvom meču osmine finala Lige konferencije (21.00). Slovenački šampion pokušaće da se po drui put zaredom nađe među osam najboljih u ovom takmičenju, dok grčki predstavnik želi da odlične nastupe u Superligi upotpuni identičnim rezultatom u Evropi.
12. 03. 2026. u 11:14 >> 11:14
KARLOS ALKARAZ RAZBIO NOVAKA! Đoković ne može da dođe sebi! "Ja sam u fazonu - ŠTA SE OVDE DEŠAVA?!"
Najnovije vesti iz tenisa tiču se ATP turnira u Indijan Velsu, na koji je sa velikim ambicijama stigao i Novak Đoković.
11. 03. 2026. u 20:06
IRANCI TVRDE - NETANJAHU JE UBIJEN: Šta se desilo Bibiju? Prvi put od početka rata i "Iranci izađite na ulice"
SPEKULACIJE o navodnoj smrti izraelskog premijera Benjamina Netanijahua pojavile su se juče na društvenim mrežama, a preneo ih je hebrejski veb-sajt iranske novinske agencije Tasnim. Šta se s njim dogodilo - odgovor je stigao dan kasnije. Živ je i zdrav i kako poručuje na prvoj konferenciji od početka rata - spreman je da borbe privede kraju.
12. 03. 2026. u 22:29 >> 22:37
Komentari (0)