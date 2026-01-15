GDE SE KRIJE TAJNA DUBOKE STAROSTI: Nova naučna studija iz Japana

NAŠI zubi mogu otkriti više o našem zdravlju nego što se ranije mislilo. Nedavna studija Univerziteta u Osaki u Japanu pokazuje da ne samo nedostajući zubi, već i stanje preostalih zuba može predvideti rizik od prerane smrti pojedinca.

Foto: Tanjug

Studija je analizirala zdravstvene i stomatološke kartone 190.282 odrasle osobe starije od sedamdeset pet godina. Svaki zub je kategorisan kao nedostajući, zdrav, plombiran ili pokvaren.

VAŽNOST OČUVANjA ZDRAVLjA ZUBA

Istraživači su otkrili da su zdravi i plombirani zubi podjednako povezani sa manjim rizikom od smrtnosti, dok su nedostajući ili pokvareni zubi povezani sa većim rizikom od prerane smrti.

Ukupan broj zdravih i plombiranih zuba predvideo je smrtnost od svih uzroka preciznije nego sam broj zdravih zuba ili broj zdravih, plombiranih i pokvarenih zuba zajedno, napisali su autori studije, objavljene u časopisu "BMC Oral Health".

Mortalitet od svih uzroka odražava verovatnoću umiranja pre očekivane starosti od bilo kog uzroka. Oralno zdravlje može uticati na opšte zdravlje kroz hroničnu upalu, koja se može proširiti po celom telu. Nedostatak zuba takođe otežava žvakanje i ograničava kvalitet ishrane.

UTICAJ STANjA ZUBA NA SMRTNOST

Iako su brojne studije identifikovale broj neotkrivenih zuba kao značajan prediktor mortaliteta od svih uzroka, malo njih je procenilo uticaj kliničkog stanja svakog zuba na mortalitet od svih uzroka, napominju autori studije.

Njihovi nalazi su u skladu sa ranijim istraživanjem objavljenim u časopisu „Geriatrics & Gerontology“ koje je izdao Tokijski institut za nauku. Među 11.080 starijih osoba, oni sa tri ili više simptoma oralne krhkosti – koji uključuju nedostatak zuba, teškoće sa žvakanjem ili gutanjem, suva usta ili teškoće sa govorom – imali su 1,23 puta veću verovatnoću da će im biti potrebna dugoročna nega i 1,34 puta veću verovatnoću da će umreti tokom perioda istraživanja.

Mehanizam koji stoji iza povezanosti između broja pokvarenih i plombiranih zuba i mortaliteta od svih uzroka trebalo bi pažljivo istražiti u dobro osmišljenim grupnim studijama, zaključuju japanski naučnici, preneo je "Sajens alert".

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"