LEKOVIT CELE GODINE Ruzmarin: Snažni borac protiv stresa, za zdravu jetru i lepšu kosu
RUZMARIN je biljka koja ne poznaje godišnja doba. Dok mnoge druge trave venu i nestaju sa prvom hladnoćom, on ostaje postojano zelen, mirisan i snažan, kao tihi podsetnik da priroda ima svoje čuvare vitalnosti. Njegova zimzelena priroda nije samo botanička osobina - ona simbolizuje i njegovu lekovitost koja traje tokom cele godine.
Etarska ulja ruzmarina, bogata cineolom i kamforom, podstiču protok krvi, razbistruju misli i osvežavaju organizam. Zimi, kada hladnoća usporava cirkulaciju i donosi osećaj tromosti, šolja toplog čaja od ruzmarina može da zagreje telo iznutra i podstakne energiju. Njegovo blago antiseptično dejstvo čini ga korisnim saveznikom i kod sezonskih prehlada.
U proleće, kada organizam traži "buđenje", ruzmarin podstiče rad jetre i varenje, pomažući telu da se oslobodi osećaja težine.
Leti, zahvaljujući antioksidativnim svojstvima, štiti ćelije od oksidativnog stresa, dok spoljašnja primena u vidu ulja može opustiti umorne mišiće.
U jesen, kada koncentracija često slabi, njegov miris i blago stimulativno dejstvo vraćaju fokus i mentalnu bistrinu.
Čaj za cirkulaciju
JEDNU ravnu kašičicu sušenog lista ruzmarina prelijte sa 200 ml ključale vode. Poklopite i ostavite da odstoji 10 minuta, potom procedite. Pijte jednu šolju dnevno, najbolje pre podne. Čaj ne treba koristiti duže od dve do tri nedelje u kontinuitetu bez pauze.
Bez obzira na godišnje doba, ruzmarin uvek može da se koristi kod slabe cirkulacije, nadimanja, osećaja umora, blagih glavobolja i bolova u mišićima.
Posebno mesto ima i u nezi kose - masaža temena ruzmarinovim uljem podstiče prokrvljenost i može doprineti jačanju korena dlake.
Ipak, iako je prirodan, ruzmarin je snažan. Ne preporučuje se u većim količinama trudnicama, osobama sa epilepsijom ili izraženim povišenim krvnim pritiskom bez saveta lekara.
