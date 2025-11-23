ISTINA O MRŠAVLJENJU: Evo kako konačno možete da vidite rezultate

MNOGI od nas su bili ili tek kreću na dijetu i različite režime ishrane, u nadi da će se osloboditi viška kilograma i osećati bolje u svom telu. Ipak, pre nego što se upustimo u taj proces, korisno je znati nekoliko saveta koje ističu stručnjaci, posebno ako želimo da smršamo na prirodan i održiv način.

Foto: Shutterstock

Gubitak kilograma nije uvek lak, a još teže je održati rezultate. Zato stručnjaci ističu nekoliko jednostavnih, ali važnih pravila koja mogu pomoći svakome ko želi da smrša na zdrav način.

Vlakna su podjednako važna kao i proteini, možda čak i više

Proteini utiču na metabolizam i zdravlje organizma, ali vlakna imaju ključnu ulogu u osećaju sitosti i stabilizaciji šećera u krvi - dva faktora koja su presudna za mršavljenje i očuvanje zdravlja. Ipak, čak 90 odsto ljudi ne unosi dovoljno vlakana. Kod osoba koje se često suočavaju sa nadutošću, zatvorom ili brzim osećajem gladi posle obroka, povećanje unosa svežeg voća i povrća može znatno pomoći, piše Hafpost.

Takođe, preporučuje se uvođenje manjih promena u ishrani i načinu života tokom dužeg perioda. Prema preporukama klinike Majo, zdrav tempo mršavljenja je od pola do jednog kilograma nedeljno. Sporiji gubitak kilograma smanjuje rizik od opadanja kose, poremećaja menstrualnog ciklusa, problema sa kostima i drugih zdravstvenih tegoba. Istraživanja pokazuju i da postepeno mršavljenje dovodi do trajnijih rezultata. Uprkos tome, mnogi očekuju brze i vidljive promene, što često vodi do razočarenja.

Foto Shutterstock

Priprema pojedinačnih sastojaka

Priprema obroka unapred može biti naporna, a jedenje iste hrane svakog dana dosadi. Zato nutricionisti savetuju da se fokus prebaci na pripremu sastojaka, proteina, skroba i povrća, koje kasnije možete kombinovati na različite načine tokom nedelje.

San treba da postane najbolji saveznik

Spavanje ima veliki uticaj na zdravlje, ali istraživanja pokazuju i da manje od šest sati sna može biti povezano s većim indeksom telesne mase. Nedostatak sna svakako otežava mršavljenje, jer remeti hormonsku ravnotežu i povećava apetit.

Foto Shutterstock

Bez strogih zabrana

Preporučuje se više proteina i povrća, a manje ugljenih hidrata i šećera, ali bez strogih zabrana. U procesu mršavljenja jako je bitna umerenost i svestan pristup ishrani.

Važno i mentalno zdravlje

Gubitak kilograma često nije moguć dok se ne reši i "emocionalna težina". Psiholozi ističu da se borba s kilogramima ima korene u nerešenim traumama, unutrašnjim sukobima ili dugotrajnom stresu. Istraživanja su pokazala da traume iz detinjstva mogu povećati rizik od gojaznosti u odraslom dobu. Kada je organizam stalno u stanju stresa, hormoni poput kortizola izlaze iz ravnoteže, što dovodi do upala u telu i težeg mršavljenja.

Foto: Shutterstock

Neodržive dijete

Stručnjaci savetuju da se ne slede dijete koje je teško održati, već da se fokusirate na tri ključne komponente svakog obroka: proteine, zdrave masti i vlakna. Ovaj pristup je prilagodljiv vremenu, budžetu i preferencijama u ishrani, a istovremeno podržava metabolizam i ciljeve mršavljenja. Umesto zabrana, preporučuje se dodavanje raznovrsnih i zanimljivih namirnica, jer će nepotrebne namirnice prirodno ispasti iz ishrane.

Ne treba zanemariti vežbanje i preporuka je najmanje 150 minuta umerene fizičke aktivnosti ili 75 minuta intenzivne aktivnosti nedeljno, uz dva dana treninga mišića ili otpornosti. Ipak, samo vežbanje nije dovoljno za efektivan gubitak težine.

(RT)