PRE UPADA NA TANKER STIGLA PORUKA IZ MOSKVE: Amerika ignorisala jasno upozorenje Rusije!

SAD su dobile upozorenje ruskog Ministarstva spoljnih poslova pre nego što su američke snage upale na tanker Marinera, koji plovi pod ruskom zastavom, i isto su izgleda odlučili da ignorišu.

Foto: Printskrin X/@RT_com

Pre nego što je stigla vest da su SAD zaplenile tanker Marinera, rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da se brod nalazi u međunarodnim vodama i da postupa u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom, javljaju ruski mediji.

Ministarstvo je saopštilo da brod, prvobitno poznat kao Bela 1, plovi pod ruskom zastavom i pozvalo je zapadne zemlje, među kojima i SAD, da poštuju njegovo pravo na slobodu plovidbe.

Foto: X Printscreen/US_EUCOM

Međutim, danas, oko 14 časova po našem vremenu, američke snage uspele su da se ukrcaju na tanker i preuzmu kontrolu.

Ova najnovija američka operacija ukrcavanja na tanker Marinera usledila je nakon početnog pokušaja ukrcavanja na tanker prošlog meseca na Karibima kada se verovalo da se kreće ka Venecueli.

Američka obalska straža imala je nalog za zaplenu broda, koji je optužen za kršenje američkih sankcija i prevoz nafte. Tanker je zatim promenio kurs, promenio ime i ponovo se registrovao kao ruski brod.

Prethodno je bio registrovan pod zastavom Gvajane. Raniji podaci govore da je prevozio venecuelansku sirovu naftu, ali je, navodno, sada prazan.

Od tada ga progone američke vlasti preko Severnog Atlantika, a Rusija je rasporedila podmornicu da pomogne u njegovoj pratnji preko okeana.

Današnji podaci o lokaciji broda pokazali su da je tanker napravio naglo skretanje ka jugu i usporio na osam čvorova počev od 11:26 GMT. Tanker je potom snimljen na oko 200 km južno od obale Islanda.

