"POSTIGLI SMO DOGOVOR": Oglasio se Tramp o Venecueli, pa spomenuo i naftu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrednosti do dve milijarde dolara.

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema njegovim rečima, cilj dogovora je preusmeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, preneo je AP.

Šta podrazumeva dogovor

Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Kako je navedeno, Bela kuća organizuje sastanak u petak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija kako bi se razgovaralo o Venecueli.

Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je želela da ostane anonimna, sastanku u Beloj kući trebalo bi da prisustvuju predstavnici kompanija "Ekson", "Ševron" i "KonokoFilips".

S obzirom na to da se nafta trguje po ceni od oko 56 dolara po barelu, Trampova najavljena transakcija mogla bi da vredi i do 2,8 milijardi dolara.

SAD u proseku troše oko 20 miliona barela nafte i srodnih proizvoda dnevno, što bi značilo da bi isporuka iz Venecuele predstavljala ekvivalent oko dva i po dana američkog snabdevanja.

Uprkos najvećim dokazanim rezervama sirove nafte na svetu, Venecuela trenutno proizvodi oko milion barela dnevno, znatno manje od prosečne dnevne proizvodnje SAD, koja je u oktobru iznosila 13,9 miliona barela.

Vlada Venecuele se ne oglašava

Kancelarija za štampu Vlade Venecuele nije odgovorila na zahtev za komentar o Trampovoj objavi.

Prema anketi sprovedenoj tokom vikenda, Amerikanci su podeljeni po pitanju otmice venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura: oko četiri od deset ispitanika podržalo je slanje američke vojske, približno isti procenat bio je protiv, dok je ostatak neodlučan.

Gotovo polovina ispitanika protivi se tome da SAD preuzmu kontrolu nad Venecuelom i imenuju novu vladu, dok je velika većina navela da bi o budućem vođstvu trebalo da odlučuje narod Venecuele.

Maduro se u ponedeljak pred američkim sudom izjasnio da nije kriv po saveznim optužbama za trgovinu drogom.

Američke snage otele su njega i njegovu suprugu, Siliju Flores, u subotu u ranim jutarnjim satima tokom racije na kompleks koji su obezbeđivali kubanski stražari.

