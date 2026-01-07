DRAMA NA VRHUNCU, DESANT IZ HELIKOPTERA: Amerika pokušava da zapleni tanker pod ruskom zastavom u Atlantiku! (FOTO)

SJEDINjENE Američke Države pokušavaju da zaplene tanker povezan sa Venecuelom nakon više od dve nedelje duge potere preko Atlantskog okeana, izjavila su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.

Foto: Iks/RT

Kako navode izvori, operaciju sprovode Obalska straža SAD i američka vojska, a čitav slučaj bi mogao dodatno da podigne tenzije sa Rusijom, eksluzivno je objavio Rojters.

Raša tudej javlja da Sjedinjene Američke Države sprovode akciju zaplene ruskog broda koji plovi u severnom Atlantiku, nakon desanta iz helikoptera.

RT je objavio i fotografiju sa broda na kojoj se vidi helikopter.

❗️ Military forces, presumably American, are attempting to board Russian-flagged civilian tanker 'Marinera' RIGHT NOW — RT source



RT has obtained first exclusive visual confirmation of the boarding attempt https://t.co/lWf62lN7hH pic.twitter.com/rn9xfLmNxi — RT (@RT_com) January 7, 2026

Prethodno su se na palubu broda "marinera" iskrcale nepoznate osobe, za koje je potvrđeno da pripadaju američkim oružanim snagama, piše RT.

Još nije poznato u kakvom stanju je posada broda.

Tanker probio "pomorsku blokadu"

Reč je o tankeru koji je ranije plovio pod imenom Bela-1, a koji je uspeo da se provuče kroz američku pomorsku „blokadu“ tankera pod sankcijama i da odbije pokušaje ukrcavanja od strane Obalske straže SAD.

BREAKING: The operation to board and seize the Russian flagged vessel Bella 1, also known as Marinera, is now underway, Reuters reports.



This is the vessel Russia deployed a submarine and several other ships to protect. pic.twitter.com/IUMaIj8ACq — Daractenus (@Daractenus) January 7, 2026

Tanker sada nosi ime Marinera i registrovan je pod ruskom zastavom.

Prema rečima američkih zvaničnika, u širem području gde je operacija sprovođena nalazili su se i ruski vojni brodovi, uključujući i jednu rusku podmornicu, što dodatno pojačava osetljivost incidenta.

Deo šire kampanje protiv Venecuele

Marinera je najnoviji u nizu tankera koje je američka Obalska straža označila kao metu od početka kampanje pritiska koju vodi predsednik SAD Donald Tramp protiv Venecuele.

Odvojeno od ovog slučaja, američke vlasti su, prema navodima Rojtersa, presrele još jedan tanker povezan sa Venecuelom u vodama Latinske Amerike, nastavljajući sprovođenje pomorske "blokade" plovila pod sankcijama.

Ovaj potez Vašingtona dolazi u trenutku pojačanih globalnih tenzija i mogao bi da dodatno zakomplikuje odnose između Sjedinjene Američke Države, Rusija i Venecuele, posebno u domenu energetike i bezbednosti pomorskih puteva.

Rusija: Pratimo situaciju

Dan ranije, Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da Moskva prati situaciju oko ruskog broda.

Ministarstvo je naglasilo da se tanker nalazi u međunarodnim vodama Severnog Atlantika u potpunosti u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.