DRAMA U HRVATSKOJ Putnici zaglavljeni u vozu preko 20 sati! Besno poručuju: Živimo u nefunksionalnoj državi

PUTNICI voza 523 na relaciji Zagreb - Split od sinoć od 21 sati zarobljeni su na železničkoj stanici u Kninu, zbog vremenskih uslova i neočišćene pruge od stabala koje je oborio sneg. Tvrde da su prepušteni sami sebi, bez osnovnih potrepština i konkretnih informacija.

"Iz Zagreba smo krenuli u 13.49 sati, a od 21 sat stojimo u Kninu. Lokomotivi je navodno puklo staklo pred ulazak u Knin. I dalje čekamo doslovno zarobljeni u vozu bez hrane i pića. Napolju je sve zaleđeno i ništa ne radi, niko satima ništa nije govorio. Ujutro je došao nagibni voz iz Splita, ali ne žele da nas prebace jer se jedva probio pa, kao, nije sigurno", rekla je jedna žena za hrvatski portal 24sata koja se, kako kaže, oseća kao da živi u potpuno nefunkcionalnoj državi.

Jasno im je dodaje, da se nevreme i srušena stabla na pruzi mogu dogoditi bilo gde, to je viša sila, ali ovaj odnos prema putnicima smatra strašnim.

"Nitko nam ne daje nikakva objašnjenja, apsolutno ništa. Najgore je što smo ovde na stanici u Kninu doslovce zarobljeni, nema autobusa, nema nikakvog alternativnog prevoza, ničega što vozi", objašnjava žena.

Najgore je, kaže, to što su ostavljeni na cedilu bez mrvice informacija ili osnovne ljudske brige. HŽPP je na svojim internet stranicama objavio da zbog velikih količina snega, železnički saobraćaj se odvija s velikim poteškoćama.

"Zbog drveća u profilu pruge pruga između stanica Kosovo i Knin je zatvorena za saobraćaj Vlak 523 koji vozi na relaciji Zagreb – Split zaustavljen je u stanici Knin, a voz 1820 na relaciji Split – Zagreb zaustavljen je u stanici Perković. Dežurne ekipe su na terenu. Deo vozova se otkazuje, putnicima se izvinjavamo i molimo ih za razumevanje", saopšteno je iz Hrvatskih železnica.

