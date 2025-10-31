VELIKI USPEH NAUČNIKA: Kombinovali organoide bubrega sa organima svinje i izvršili transplantaciju
MEĐUNARODNI tim istraživača, predvođen španskim naučnicima, po prvi put je stvorio organoide ljudskih bubrega, kombinovao ih sa bubrezima svinje i potom ih uspešno presadio u telo životinje, prenose danas španski mediji.
Organoidi bubrega imaju trodimenzionalnu strukturu, ali su veliki samo nekoliko mikrometara i stvaraju se u laboratoriji od ljudskih matičnih ćelija, pa iako nisu kompletni organi, oni reprodukuju strukturu i glavne funkcije bubrega, prenosi agencija Efe.
Oni omogućavaju naučnicima da prouče razvoj bubrega, testiraju nove lekove, i u budućnosti ih eventualno koriste za lečenje oštećenog bubrežnog tkiva ili poboljšanje organa namenjenih transplantaciji.
U transplantaciji su učestvovali brojni istraživački centri iz više zemalja, predvođeni Insitutom za bioinženjering Katalonije, u saradnji sa Institutom za biomedicinska istraživanja A Korunja, kao i Nacionalnom organizacijom za transplantacije i Zdravstvenim institutom Karlos 3.
Studiju je predvodila naučnica Nuria Monserat koja je izjavila da je u pitanju prekretnica u oblasti regenerativne i personalizovane medicine, budući da se njom postavlja temelj za upotrebu organoida bubrega u ćelijskoj terapiji tokom kliničkih testiranja, prenela je agencija Efe.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAUČNICI OTKRILI DESETINE NOVIH VRSTA: Istraživanja u dubinama Južnog okeana
31. 10. 2025. u 00:22
REMEK-DELO IZ 2. VEKA: Pronađeno na privatnoj parceli u Puli
30. 10. 2025. u 22:00
VREDAN MILIJARDU DOLARA, SA VIŠE OD 50.000 ARTEFAKATA! Otvara se veliki egipatski muzej
30. 10. 2025. u 23:00
MISTERIJA IZ PRIRODE: Naučnici otkrili neobičnu sposobnost američkih slepih miševa
27. 10. 2025. u 21:00
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (0)