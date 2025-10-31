VELIKI USPEH NAUČNIKA: Kombinovali organoide bubrega sa organima svinje i izvršili transplantaciju

MEĐUNARODNI tim istraživača, predvođen španskim naučnicima, po prvi put je stvorio organoide ljudskih bubrega, kombinovao ih sa bubrezima svinje i potom ih uspešno presadio u telo životinje, prenose danas španski mediji.

Organoidi bubrega imaju trodimenzionalnu strukturu, ali su veliki samo nekoliko mikrometara i stvaraju se u laboratoriji od ljudskih matičnih ćelija, pa iako nisu kompletni organi, oni reprodukuju strukturu i glavne funkcije bubrega, prenosi agencija Efe.

Oni omogućavaju naučnicima da prouče razvoj bubrega, testiraju nove lekove, i u budućnosti ih eventualno koriste za lečenje oštećenog bubrežnog tkiva ili poboljšanje organa namenjenih transplantaciji.

U transplantaciji su učestvovali brojni istraživački centri iz više zemalja, predvođeni Insitutom za bioinženjering Katalonije, u saradnji sa Institutom za biomedicinska istraživanja A Korunja, kao i Nacionalnom organizacijom za transplantacije i Zdravstvenim institutom Karlos 3.

Studiju je predvodila naučnica Nuria Monserat koja je izjavila da je u pitanju prekretnica u oblasti regenerativne i personalizovane medicine, budući da se njom postavlja temelj za upotrebu organoida bubrega u ćelijskoj terapiji tokom kliničkih testiranja, prenela je agencija Efe.

(Tanjug)

