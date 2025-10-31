Dr Novosti

VELIKI USPEH NAUČNIKA: Kombinovali organoide bubrega sa organima svinje i izvršili transplantaciju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

31. 10. 2025. u 22:00

MEĐUNARODNI tim istraživača, predvođen španskim naučnicima, po prvi put je stvorio organoide ljudskih bubrega, kombinovao ih sa bubrezima svinje i potom ih uspešno presadio u telo životinje, prenose danas španski mediji.

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАУЧНИКА: Комбиновали органоиде бубрега са органима свиње и извршили трансплантацију

Foto: Free Images Pixabay

Organoidi bubrega imaju trodimenzionalnu strukturu, ali su veliki samo nekoliko mikrometara i stvaraju se u laboratoriji od ljudskih matičnih ćelija, pa iako nisu kompletni organi, oni reprodukuju strukturu i glavne funkcije bubrega, prenosi agencija Efe.

Oni omogućavaju naučnicima da prouče razvoj bubrega, testiraju nove lekove, i u budućnosti ih eventualno koriste za lečenje oštećenog bubrežnog tkiva ili poboljšanje organa namenjenih transplantaciji.

U transplantaciji su učestvovali brojni istraživački centri iz više zemalja, predvođeni Insitutom za bioinženjering Katalonije, u saradnji sa Institutom za biomedicinska istraživanja A Korunja, kao i Nacionalnom organizacijom za transplantacije i Zdravstvenim institutom Karlos 3.

Studiju je predvodila naučnica Nuria Monserat koja je izjavila da je u pitanju prekretnica u oblasti regenerativne i personalizovane medicine, budući da se njom postavlja temelj za upotrebu organoida bubrega u ćelijskoj terapiji tokom kliničkih testiranja, prenela je agencija Efe.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU

UZ OVAJ KREDITNI KALKULATOR LAKO IZRAČUNAJTE RATU KREDITA I UKUPAN IZNOS ZA OTPLATU