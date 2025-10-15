NEUROLOŠKI POREMEĆAJI: Pogađaju tri milijarde ljudi i često su potcenjeni
PROCENjUJE se da oko 40 odsto svetske populacije, odnosno tri milijarde ljudi pati od neuroloških poremećaja, a posledice su često ozbiljne za obolele i osobe u njihovom okruženju, navodi se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO).
Pod neurološkim poremećajima, SZO podrazumeva niz od 37 veoma različitih patologija - od moždanog udara do autizma, demencije Alchajmerovog tipa, epilepsije, pa čak i migrene, što je vodeći uzrok invaliditeta širom sveta, prenosi danas švajcarski javni servis na francuskom jeziku RTS.
Prema poslednjim podacima koje je objavila SZO, više od 11 miliona ljudi umre od neuroloških poremećaja svake godine, a bolesni nisu jedini koji su pogođeni.
-Ljudima sa neurološkim poremećajima često je potrebna doživotna nega. I nisu jedini koji su pogođeni - i njihovi voljeni su takođe. Negovatelji, vrlo često žene, pružaju neformalnu negu. Sve je to skupo, ne samo u smislu lečenja, već i u smislu vremena, energije i emocionalnog uticaja, rekla je lekarka SZO Nirha Čaudari.
U izveštaju se ocenjuje da se pacijenti takođe suočavaju sa ogromnom stigmom, posebno u siromašnim zemljama gde je pristup zdravstvenoj zaštiti još komplikovaniji, a samo četvrtina zemalja sveta uzima u obzir ove patologije u svojim sistemima socijalne zaštite, dok je nešto manje od trećine zemalja pokrenulo nacionalne politike za rešavanje ovih problema.
SZO je zbog toga pozvala na hitnu globalnu inicijativu i ulaganja u ovu oblast, jer se, kako zaključuje, mnoga od ovih neuroloških stanja mogu sprečiti ili efikasno lečiti odgovarajućim resursima.
Tanjug
