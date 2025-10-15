Dr Novosti

NEUROLOŠKI POREMEĆAJI: Pogađaju tri milijarde ljudi i često su potcenjeni

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 10. 2025. u 12:45

PROCENjUJE se da oko 40 odsto svetske populacije, odnosno tri milijarde ljudi pati od neuroloških poremećaja, a posledice su često ozbiljne za obolele i osobe u njihovom okruženju, navodi se u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

НЕУРОЛОШКИ ПОРЕМЕЋАЈИ: Погађају три милијарде људи и често су потцењени

Foto Shutterstock

Pod neurološkim poremećajima, SZO podrazumeva niz od 37 veoma različitih patologija - od moždanog udara do autizma, demencije Alchajmerovog tipa, epilepsije, pa čak i migrene, što je vodeći uzrok invaliditeta širom sveta, prenosi danas švajcarski javni servis na francuskom jeziku RTS.

Prema poslednjim podacima koje je objavila SZO, više od 11 miliona ljudi umre od neuroloških poremećaja svake godine, a bolesni nisu jedini koji su pogođeni.

-Ljudima sa neurološkim poremećajima često je potrebna doživotna nega. I nisu jedini koji su pogođeni - i njihovi voljeni su takođe. Negovatelji, vrlo često žene, pružaju neformalnu negu. Sve je to skupo, ne samo u smislu lečenja, već i u smislu vremena, energije i emocionalnog uticaja, rekla je lekarka SZO Nirha Čaudari.

U izveštaju se ocenjuje da se pacijenti takođe suočavaju sa ogromnom stigmom, posebno u siromašnim zemljama gde je pristup zdravstvenoj zaštiti još komplikovaniji, a samo četvrtina zemalja sveta uzima u obzir ove patologije u svojim sistemima socijalne zaštite, dok je nešto manje od trećine zemalja pokrenulo nacionalne politike za rešavanje ovih problema.

SZO je zbog toga pozvala na hitnu globalnu inicijativu i ulaganja u ovu oblast, jer se, kako zaključuje, mnoga od ovih neuroloških stanja mogu sprečiti ili efikasno lečiti odgovarajućim resursima.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina! Trampovo laskanje Melonijevoj
Svet

0 0

"Đorđa, smem li da ti kažem da si lepa? Predivna mlada žena - to je istina!" Trampovo laskanje Melonijevoj

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u utorak je odao veliku počast italijanskoj premijerki Đorđi Meloni, rekavši da može da bude "nadahnuće svima". "Đorđa Meloni, VELIKA premijerka Italije, napisala je novu knjigu (...) Đorđa radi neverovatan posao za divan narod Italije (...) Ona je nadahnuće svima", napisao je američki milijarder na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

14. 10. 2025. u 19:36

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 9

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku

POLITIČKI POTRES U UKRAJINI: Zelenski stavio tačku