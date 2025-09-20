ZABORAVLJENI KARCINOM POSTAJE SVE ČEŠĆI KOD MLAĐIH LJUDI: Raste broj slučajeva, a ovo su simptomi

RAK slepog creva dijagnostikuje se sve češće i sve više pogađa ljude u 30-ima, 40-ima, pa čak i mlađe

Rak slepog creva je stanje koje je do nedavno bilo toliko retko da većina ljudi nikada nije razmišljala o tome.

Decenijama je to bila vrsta bolesti s kojom su se lekari mogli susresti samo jednom ili dvaput u karijeri, a gotovo uvek se nalazila kod starijih osoba, piše The Conversation.

No, sada se pojavljuje iznenađujući i zabrinjavajući trend: rak slepog creva dijagnostikuje se sve češće i sve više pogađa ljude u 30-ima, 40-ima, pa čak i mlađe. Ova promena zbunila je mnoge stručnjake i ostavila ih u potrazi za odgovorima.

Slepo crevo je mala vrećica u obliku prsta pričvršćena za debelo crevo. Njegova svrha u telu još se uvek raspravlja, ali najpoznatiji je po tome što uzrokuje bolnu upalu slepog creva, koja često zahteva hitnu operaciju.

Manje je poznato da se rak može razviti u slepom crevu, obično bez ikakvih znakova upozorenja.

Nova studija, objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine, pokazala je da se broj slučajeva raka slepog creva dramatično povećao među ljudima rođenima nakon 1970-ih.

Zapravo, incidencija se utrostručila ili čak učetverostručila kod mlađih generacija u poređenju s onima rođenima 1940-ih.

Zašto raste broj slučajeva raka slepog creva?

Iako su ukupne brojke još uvek male (rak slepog creva pogađa samo nekoliko ljudi na milion svake godine), brzi porast je zapanjujući. Još je značajnije to što se otprilike jedan od tri slučaja sada javlja kod odraslih mlađih od 50 godina, što je puno veći procenat nego kod drugih vrsta raka gastrointestinalnog sistema.

Dakle, šta stoji iza ovog porasta?

Niko ne zna sa sigurnošću, ali jedan od prvih osumnjičenih je dramatična promena načina života i okoline tokom poslednjih nekoliko decenija.

Stope gojaznosti porasle su od 1970-ih, a prekomerna težina poznati je faktor rizika za mnoge vrste raka, uključujući i one probavnog sistema.

Takođe, ishrana se okrenla ka prerađenoj hrani, slatkim pićima i crvenom ili prerađenom mesu, a sve je to povezano s povećanim rizikom od raka u drugim delovima creva.

Fizička aktivnost je, takođe, smanjena, a sve više ljudi provodi duge sate sedeći za stolovima ili ispred ekrana.

Druga mogućnost je da smo izloženi novim faktorima okoline s kojima se prethodne generacije nisu suočavale.

Industrijalizacija proizvodnje hrane, široko rasprostranjena upotreba plastike i hemikalija te promene u kvalitetu vode mogle bi igrati ulogu. Međutim, dokazi su još uvek u ranoj fazi.

Simptomi raka slepog creva

Ono što rak slepog creva čini posebno izazovnim jeste koliko ga je teško otkriti.

Za razliku od raka debelog creva, koji se ponekad može rano otkriti probirnim kolonoskopijama, rak slepog creva obično prolazi ispod radara.

Simptomi, ako se uopšte pojave, nejasni su i lako ih je zanemariti. Ljudi mogu osetiti blagi bol u stomaku, nadutost ili promene u navikama pražnjenja creva, što su uobičajene pritužbe kod mnogih benignih stanja.

Kao rezultat toga, većina slučajeva otkriva se tek nakon operacije zbog sumnje na upalu slepog creva, kada je često prekasno za ranu intervenciju.

Uprkos porastu broja slučajeva, ne postoji rutinski test probira za rak slepog creva.

Bolest je jednostavno preretka da bi opravdala široko rasprostranjeno probirno lečenje, a slepo crevo može teško se može videti standardnim snimanjem ili endoskopijom.

To znači da i pacijenti i lekari moraju biti posebno oprezni.

Ako neko ima trajne ili neobične abdominalne simptome, posebno ako je mlađi od 50 godina, važno ih je ne ignorisati. Rana pretraga i brzo lečenje mogu značajno uticati na ishode.

Povećanje broja slučajeva raka slepog creva među mlađim odraslim osobama deo je šireg trenda koji se vidi kod drugih gastrointestinalnih karcinoma, poput karcinoma debelog creva i želuca.

I ovi karcinomi se češće dijagnostikuju kod osoba mlađih od 50 godina, što sugeriše da bi mogli delovati zajednički faktori rizika.

Rano otkrivanje raka slepog creva vrlo je važno

Izbegavanje duvana i ograničavanje unosa alkohola takođe su važni.

Iako ove mere ne mogu jamčiti zaštitu od raka slepog creva, one su dokazane strategije za celokupno zdravlje.

Istraživači naporno rade kako bi otkrili misteriju zašto rak slepog creva tako brzo raste među mlađim generacijama.

Razumevanje uzroka biće ključno za razvoj boljih načina sprečavanja, otkrivanja i lečenja ove retke, ali sve važnije bolesti.

Podizanje svesti među zdravstvenim radnicima i javnošću je ključno.

Prepoznavanjem znakova i preduzimanjem mera kada se pojave simptomi, mogu se povećati šanse za rano otkrivanje raka slepog creva i pružiti pacijentima najbolje moguće ishode.

Priča o porastu raka slepog creva podsetnik je da čak i retke bolesti mogu postati češće kada se promeni naša okolina i način života.

To je ujedno i poziv na daljnja istraživanja i da svi obratimo pažnju na svoja tela, potražimo lekarski savet kada nešto nije u redu i podržimo napore da se razume i borimo protiv ovog zagonetnog trenda.

(NajŽena)

