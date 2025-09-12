SPREČIMO DA ČETIRI ŽENE DNEVNO UBIJE RAK DOJKE: "Novosti" istražuju najnoviji plan Ministarstva zdravlja

PREMA najnovijem planu Ministarstva zdravlja, u naredne dve godine kroz skrinig program, milion žena će biti podvrgnuto mamografskim pregledima širom Srbije.

Foto Shutterstock

Na ovaj korak resorno ministarstvo, sa dr Zlatiborom Lončarom na čelu, odlučilo se jer u našoj zemlji od tog karcinoma dnevno preminu četiri žene! Takođe, Srbija je prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) izdvojena među prvim u Evropi po smrtnosti od raka dojke.

Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" pokazuju da se godišnje otkrije oko 4.600 novih slučajeva tog karcinoma, dok približno 1.600 žena godišnje umre od ove bolesti.

U Srbiji je prvi organizovani nacionalni skrining program za karcinom dojke uveden 2007. godine u okviru tadašnjeg Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka, ali odziv žena nije uvek bio na visokom nivou.

Prema istraživanju zdravlja stanovništa Republike Srbije koje su uradili domaći stručnjaci po nalogu države, 39,5 odsto žena bar jednom je uradilo mamografiju u životu, ali samo 28,1 odsto su to obavile u poslednje tri godine. Poražavajući je podatak koji je tada uočen da 59,3 žena nikad se nije podvrglo toj dijagnostici!

Kako će se sprovoditi najavljeni skrinig program za karcinom dojke tokom naredne dve godine, za "Novosti" objašnjava dr Vasilije Antić, direktor Doma zdravlja u Kragujevcu:

- Mi smo u decembru 2023. godine iz sredstava Republike Srbije dobili najsavremeniji mamograf - priča naš sagovornik. - Trenutno smo se maksimalno angažovali i odredili termine za snimanje. Dnevno ćemo da pregledamo oko 40 pacijentkinja, koje će da budu pozivane telefonom kako bi im se zakazao termin. Svoje termine posebno dobiće žiteljke opština Batočina, Knić, Lapovo, Rača i Topola, jer njihovi domovi zdravlja nemaju svoje mamografe. Takođe, žene će da budu pozivane na preventivne preglde i preko službi ginekologije i opšte medicine.

Doktor Antić napominje da je odziv žena iz Šumadijskog okruga uvek bio zadovoljavajući, a dosadašnje iskustvo u realizaciji tih preventivnih pregleda pokazalo je da je od 100 pregledanih žena, kod pet do šest uočene promene koje su zahtevale dalju dijagnostiku.

- Ovaj skrinigng je veoma značajan, jer imamo visoku stopu smrtnosti od karcinoma dojke - upozorava dr Antić. - Žene bi trebalo da znaju da će svaka šesta da oboli od karcinoma dojke, samo je pitanje u kom životnom dobu.

Za lečenje raka dojke u našoj zemlji dostupne su standardne hormonske i hirurške terapije, dok su napredni biološki lekovi u postupnom uvođenju. Najnoviji ADC tretmani dostupni su samo u ograničenim slučajevima.

Najveći broj pacijentkinja koje boluju od karcinoma dojke leče se na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS). Ta ustanova nedavno je iz donacije dobila savremeni aparat "fluo bim" koji omogućava bolji i precizniji uvid u stanje limfnih čvorova tokom operacija, pomaže da se precizno odredi stadijum bolesti i vrstu tumora. U IORS povećan je i broj linearnih akceleratora - radioterapijskih mašina koje omogućavaju zračenje. To znači da veći broj pacijenata može da se zrači bez velikih čekanja.

Onkološke terapije koje su ranije bile dostupne samo u kliničkim centrima sada se šire - njihov pristup je omogućen u dodatnih oko 30 opštinskih bolnica. Time lečenje postaje dostupnije, bliže kući za mnoge pacijentkinje.

Izveštaji ministru ODLUKU o pokretnjau nacionalnog skrininga na karcinom dojke doneta je nakon sastanka koji je održao nedavno ministar zdravlja dr Zlatibor Lonačar sa predstavnicima svih zdravstvenih ustanova iz Srbije koji u okviru svog rada obavljaju i mamografske preglede kako bi prvi put na teritoriji cele Srbije istovremeno bio organizovan skrining kancera dojke. Kako je saopšteno, resorni ministar je izrazio nezadovoljstvo dosadašnjim radom po ovom pitanju, zbog čega je inicirao ovu akciju i zahtevao da se njemu lično dostavljaju dnevni izveštaji o broju pozvanih žena na pregled, kao i o broju obavljenih snimanja na mamografu.