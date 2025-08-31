RUSKI NAUČNICI NAPRAVILI „HEMIJSKI KOKTEL“: Sprečava starenje mozga
NAUČNICI Nacionalnog istraživačkog Nižnjenovgorodskog državnog univerziteta „N. I. Lobačevski“ (NNGU) predstavili su način da se uspore starosne promene i poboljša rad mozga u starijem životnom dobu uz pomoć „hemijskog koktela“ lekova koji utiču na obnavljanje ćelija organizma.
Potraga za jedinjenjima koja mogu da uspore starenje (tzv. geroprotektori) jedan je od ključnih zadataka savremene nauke. Procena efikasnosti takvih jedinjenja se uglavnom sprovodi na ćelijskim kulturama ili na mladim životinjama, pojasnili su naučnici.
-Istraživanja na organizmima koji su prirodno ostareli, praktično se nikada ne sprovode, jer su veoma zahtevna i skupa. Naš zadatak je bio da utvrdimo kako jedinjenja, koja prema podacima naučne literature mogu biti geroprotektori, deluju na organizam starije životinje, rekla je direktorka Instituta za biologiju i biomedicinu NNGU Marija Vedunova.
Stručnjaci univerziteta su primenili pristup zasnovan na koncepciji delimičnog ćelijskog reprogramiranja. Prema njihovim rečima, ovaj proces može da izazove efekat podmlađivanja bez rizika koji prate potpuno reprogramiranje ćelija. Među tim rizicima je, na primer, potencijalno nastajanje i razvoj kancerogenog tumora.
Naučnici su koristili takozvani „koktel“ od dva hemijska jedinjenja: RepSoks (RepSox) i tranilcipromin (TCP). Eksperiment je sproveden na starijim ženkama miševa. Životinjama su davane injekcije ovog preparata u trajanju od 30 dana. Nakon toga, stručnjaci su procenjivali njihove neurološke pokazatelje, fizičko stanje, zdravlje skeleta i opštu preživljenost.
Naučnici su utvrdili da su se kod ispitivanih životinja neurološke funkcije poboljšale za 25 procenata, da je skelet očuvan, kao i da je pojačano snabdevanje kore velikog mozga krvlju.
Prema mišljenju naučnika, kombinovana terapija pokazala je korisne efekte koji utiču na sistemske procese starenja. Međutim, za utvrđivanje tačnih molekulskih mehanizama i potencijalnih dugoročnih neželjenih efekata potrebna su dalja istraživanja.
