KINESKI HIRURZI: Prvi put uspešno transplantirali svinjsko plućno krilo kod čoveka

KINESKI hirurzi po prvi put su transplantirali svinjsko plućno krilo kod čoveka, pokazavši da genetski modifikovani životinjski organi mogu privremeno da funkcionišu u ljudskom telu.

Foto: Free Images Pixabay

Transplantacija je izvršena u Prvoj pridruženoj bolnici Medicinskog univerziteta u Guangdžouu kod 39-godišnjeg muškarca koji je bio moždano mrtav, piše magazin "Science".

Plućno krilo je funkcionisalo devet dana, isporučujući kiseonik i uklanjajući ugljen -dioksid, pre nego što je uklonjeno radi analize.

Organ je genetski modifikovan kako bi se smanjio rizik od hiperakutnog odbacivanja - imunog odgovora koji često uništava organe kod transplantacija između različitih vrsta.

Iako su pluća kasnije pogođena imunim napadima i otečena, stručnjaci ističu da takva transplantacija može da ima potencijal u budućnosti.

Kina je poslednjih godina pojačala istraživanja genetski modifikovanih svinjskih organa, nakon što su raniji eksperimenti sa bubrezima pokazali da organi mogu da prežive kod ljudi nekoliko meseci.

Svinje koje su korišćene u eksperimentu bile su posebno modifikovane kako bi se izbeglo odbacivanje i neželjene reakcije.

Eksperti su naveli da je plućna transplantacija posebno izazovna zbog anatomske strukture i velikog broja imunih ćelija u plućima, zbog čega je privremeni uspeh tog eksperimenta značajan korak za oblast ksenotransplantacije.

Cilj istraživanja jeste da se u budućnosti smanji vreme čekanja na transplantaciju kod pacijenata kojima su potrebni organi poput pluća, bubrega, srca, jetre i pankreasa.

Tanjug