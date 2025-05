MOGUĆE SU JAKE UPALE I INFEKCIJE Savet oftalmologa: Ne zanemarujte "grebanje" u oku

OSEĆAJ grebanja u oku često nas navede da pomislimo da nam je nešto upalo u oko, što je vrlo verovatno tokom proleća i leta.

Foto Shutterstock

U ova doba godine prirodno je povećan rizik od upada organskih čestica u oko - poput semenki, delova trave, grančica ili čak insekata. Iako deluju bezazleno, ove čestice mogu da uzrokuju jake upale i čak dovedu do bakterijskih ili gljivičnih infekcija, što u krajnjem slučaju može da dovede do keratitisa ili trajnog ožiljke na rožnjači. Međutim, iako je to moguć razlog, ovaj simptom može da ukazuje i na neke oftalmološke probleme, upozorava dr Zora Ignjatović, oftalmohirurg.

Najčešći uzroci su oboljenja sluzokože (konjunktive) ili rožnjače, a naročito sindrom suvog oka.

- Ako osećaj grebanja potraje, najbolje je zakazati pregled kod oftalmologa. Tek nakon pregleda može se utvrditi tačan uzrok, a u praksi je najčešći suvo oko - objašnjava dr Ignjatović.

Suvo oko često izaziva nelagodu, posebno kod težih oblika, a lečenje podrazumeva korišćenje veštačkih suza, a ponekad i drugih terapija. Slične simptome mogu izazvati i konjunktivitisi - kako infektivni, tako i alergijski. Pored toga, određeni lekovi, poput beta blokatora ili kapi za oči, takođe mogu dovesti do suvoće i osećaja grebanja.

Kada zaista postoji strano telo u oku, ono se najčešće zalepi za sluzokožu ispod gornjeg kapka ili rožnjaču. Uklanjanje stranog tela mora obaviti isključivo oftalmolog, kako ne bi došlo do komplikacija.