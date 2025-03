Kada padnu hormoni - zadržava se voda

GOTOVO je uobičajeno da ženama sa opadanjem reproduktivnih hormona, najčešće posle 45. godine otiču šake, stopala, stomak, uvećavaju se grudi i obično se gomila višak kilograma, ali ne znači da je to normalno i da zbog ovih tegoba ni bi trebalo da potraže pomoć lekara.

Foto Shutterstock

U intervjuu za "Novosti" dr Aleksandra Petrović, specijalista interne medicine kaže da je oticanje delova tela uvek simptom koji zahteva da se obratimo doktoru:

- Doktori imaju dovoljno znanja i alate da utvrde da li je oticanje deo fiziološkog procesa i/ili je simptom nekog drugog ozbiljnijeg stanja. Zato su moje preporuke da žene obavljaju redovne godišnje sistematske preglede u kojima učestvuju internisti, ginekolozi i drugi specijalisti, koji mogu na vreme da prepoznaju određena stanja, daju objašnjenja i reaguju terapijski ako treba.

o Zašto žene sa starenjem i ulaskom u perimenopauzu otiču?

- Zbog pada nivoa polnih hormona, prvenstveno estrogena, u telu žena počev od perimenopuze dolazi do zadržavanja tečnosti. Veći broj žena već tokom predmenstrualnog sindroma, dakle, mnogo pre menopauze ima otoke stomaka, ruku, nogu zbog istog razloga. Drugi razlog je to što se ta tečnost skladišti u tkivima, pa cirkulacija ima loš signal da je prazna, i nakuplja se još više tečnosti. Otoci su najizraženiji na licu, rukama, nogama, stomaku, ali i grudima.

Privatna arhiva Dr Aleksandra petrović

o A, zašto dolazi do gomilanja viška kilograma, da li je to voda ili masne naslage?

- Višak kilograma je još jedan od efekata menopauze. Prvo, zbog pada nivoa hormona, ne samo estrogena, već i testosterona, dolazi do pada mišićne mase, a procenat masnog tkiva raste. Takođe, usporena je potrošnja unetih kalorija. Dolazi i do takozvane redistribucije masnog tkiva, nakupljanja masnog tkiva na stomaku i oko unutrašnjih (visceralnih) organa, kao i uvećanja grudi. Sedelački način života, fizička neaktivnost, manjak sna, nezdrava ishrana dodatno doprinose dobijanju na telesnoj težini. Dakle, i zadržavanje vode i preraspodela masnog tkiva dovode do otoka u perimenopauzi.

o Žene koje se rekreativno redovno bave sportom uglavnom nemaju ove tegobe.

- Fizička aktivnost ima više povoljnih efekata. Dovodi do topljenja masnih naslaga, pojačava eliminaciju vode čime se i otoci smanjuju, pojačava mišićnu masu, utiče na bolji san, predstavlja prevenciju osteoporoze i tako nas čini "lakšim" u svakom smislu.

Zabrinite se ako otiču i zglobovi o Kada je otečenost zglobova, šaka i stopala znak oboljenja? - To se dešava kada oboli srce, jetra ili bubrezi. Srčana slabost je najčešći uzrok zadržavanja vode u telu. Zbog zatajivanja pumpne funkcije srca, dolazi do nakupljanja vode u plućima i nastaje edem pluća ili u celom telu što predstavlja jedan od najtežih oblika srčane slabosti. Bubrežna oboljenja takođe mogu dovesti do zadržavanja vode ili neadekvatne filtracije krvi kroz bubrege, kao i različita oboljenja jetre i razne maligne bolesti.

o Ima li terapije za ove procese?

- Terapiju ordinira uglavnom ginekolog ili endokrinolog i podrazumeva primenu različitih hormonskih preparata za supstituciju opadajućih hormona. Uvodi se bogata suplementacija vitamina i minerala. Možda će lekari savetovati i diuretike (lekove za izmokravanje) jer se u ovom periodu često viđa i hipertenzija, možda će biti uključeni i antihipertenzivi. Suportivna terapija su i biljni preparati na bazi crvene deteline, pa ašvaganda, zlatna maka...

o Može li bez suplemenata i hormona?

- Generalni saveti koji pomažu da se umanji zadržavanje vode je smanjenje unosa soli, prerađene hrane, unos 40 ml vode po kilogramu težine, više agruma i zelenog lisnatog povrća, manji obroci u redovnim intervalima. Potrebno je i redovno kretanje. Aktivnosti kao što su biciklizam i hodanje takođe mogu pomoći u izbacivanju viška vode ili bilo koje druge tečnosti u nogama.

o Za višak kilograma, da li je rešenje dijeta?

- Ljudi sa prekomernom težinom imaju tendenciju da zadrže više vode jer unose više kalorija, a samim tim i veće količine soli. To doprinosi zadržavanju vode. S druge strane, osobe koje su na niskokalorijskim dijetama, često imaju problem sa zadržavanjem tečnosti. Tipično nema dovoljno proteina u niskokaloričnoj dijeti, a proteini su važan nutrijent u sprečavanju zadržavanja vode u tkivima tela. Visoka spoljašnja temperatura takođe može dovesti do zadržavanja vode, jer je telo manje efikasno pri uklanjanju tečnosti iz tela. Tako da nema toliko efikasne dijete osim umerene ishrane i što više kretanja.