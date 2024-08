TROPSKE NOĆI OKIDAČ ZA ŠLOG: Temperature povećavaju rizik od moždanog udara

Teniski svet je uzdrmala vest da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. U aprilu je on za to saznao, potom se branio daleko od očiju javnosti, jer je čitava stvar nekim čudom bila zataškana i niko osim najužih Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu o tome nisu ništa znali, a sada je za to saznao čitav svet. I, neki od ljudi iz "belog sporta" burno reaguju. Jedan od njih je teniski novinar Hoze Morgado koji ukazuje na bruku koju je Asocijacija teniskih profesionalaca priredila ljubiteljima tenisa.