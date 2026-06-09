"TAMO POLICIJA NE SME DA DOĐE" Milan Knežević otkrio gde se krije Radoje Zvicer
POTRAGA za Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana, i dalje bezuspešno traje, a gotovo je javna tajna da se on krije u Crnoj Gori.
Početkom juna, crnogorska policija je sprovela akciju na području Kotora i Tivta, uz podršku specijalaca. Tada su pretresli vile i stambene zgrade odbeglog vođe klana i članova njegove porodice.
Od Zvicerove supruge Tamare, kako je saopšteno iz policije, oduzeti su automobil, ručna radio veza, metalna palica na razvlačenje, dva elektrošokera, elektronski uređaji, dron i drugi predmeti, dok su pretresom kuće koju koristi B.K. pronađeni i privremeno oduzeti: samostril, balistički prsluci i dva vozila.
Ipak, i dalje nema ni traga ni glasa od Zvicera, a sve više je indicija da se on zapravo "krije" u Crnoj Gori.
Knežević: Zvicer u Crnoj Gori, policija ne sme da dođe
O tome je govorio i lider Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, koji je istakao da se odbegli vođa kavačkog klana krije na potezu Katunske nahije i Grahova.
- Nije nikakva tajna da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori i da postoje oblasti u Crnoj Gori u Katunskoj nahiji gde policija ne sme da dođe - rekao je Knežević.
On tvrdi da se Zvicer, zajedno sa Ljubom Milovićem, nalazi u Crnoj Gori, i da je crnogorska policija odranije u značajnoj meri bila povezana sa kavačkim klanom.
- Jasno vam je da unutar same policije sigurno da postoje ljudi koji u ovom trenutku mogu da dojave i Zviceru i ostalima iz Kavačkog klana i agendu i sve ono što protokol predviđa - rekao je Knežević, koji je pre posete predsednika Vučića Crnoj Gori upozoravao da dolazak Vučića predstavlja veliki bezbednosni rizik.
"Zvicer se krije u selima"
Inače, o informacijama da se odbegli vođa zloglasnog klana skirva na teritoriji Kotora i Nikšića, ranije je govorio i novinar Mladen Mijatović.
- Vođu kavačkog klana navodno čuvaju desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima. Poslednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često menja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske - otkrio je letos Mijatović.
Zvicer, koji je optužen za više ubistava, šverc droge i oružja, prema njegovim izvorima, neko vreme boravio je u Prištini, kao i na teritoriji Austrije, a navodno se u jednom periodu krio i u Turskoj.
Inače, austrijska policija ni danas ne iskjučuje mogućnost da se Zvicer povremeno nalazi na teritoriji te države.
Radoje Zvicer poslednji put viđen 2021. godine
Posle oporavka i izlaska iz bolnice nakon ranjavanja u Ukrajini, Zvicer se navodno vratio u Crnu Goru. Poslednji put je zvanično viđen u Crnoj Gori u januaru 2021, pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.
Podsetimo, Belivuk i Miljković su pre nego što su im stavljene lisice 4. februara 2021. boravili u poseti kod Zvicera u Kotoru, i kako su izjavili istražiteljima, išli su kod njega na babine pošto mu se supruga porodila.
Po povratku u Srbiju, privedeni su, a potom i pušteni na aerodromu u Beogradu, ali su nekoliko dana kasnije ponovo uhapšeni u velikoj akciji policije i od tada su u pritvoru.
Inače, za Zvicerom su na snazi poternice Interpola i Evropola. Prema zvaničnim saopštenjima ovih organizacija, sumnja se da je do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. U napomeni koju su uz svoje zvanično saopštenje o poternicama za njim stavili, naveli su da je "opasan i moguće naoružan".
- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali poslednje nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je Mijatović.
(Kurir)
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"TAMO POLICIJA NE SME DA DOĐE" Milan Knežević otkrio gde se krije Radoje Zvicer
POTRAGA za Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana, i dalje bezuspešno traje, a gotovo je javna tajna da se on krije u Crnoj Gori.
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