MEĐU POVREĐENIMA IMA I DECE: Sumnja se da je ovo uzrok stravične nesreće na putu Kotor - Nikšić

DEVOJKA (21) stradala je, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor–Nikšić u Crnoj Gori.

Foto: Printskrin/Instgaram/niksic.today

Prema prvim informacijama, sumnja se da su umor i pospanost vozača mogli da budu uzrok udesa, a istraga će utvrditi sve okolnosti.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

- Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola - saopštila je Uprava policije.

Prema pisanju "Vijesti", preminula je 21-godišnja devojka.

Svi povređeni prevezeni su u Specijalnu bolnicu za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Direktor bolnice dr Dino Panjako rekao je da je primljeno ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na bolničkom lečenju.

- Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa - rekao je Panjako.

Kako je naveo, od 14 hospitalizovanih pacijenata, petoro se nalazi na intenzivnoj nezi, dok se devet leči zbog teških povreda.

Među povređenima u nesreći ima i dece.

Jedno dete je nakon reanimacije prebačeno u Klinički centar u Podgorici, dok je još petoro mališana zadobilo lakše povrede.

Direktor bolnice naveo je da za sada nema drugih životno ugroženih pacijenata, kao i da su putnici državljani Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog.

Mini-busom upravljao muškarac iz Kotora

Mini-busom je upravljao muškarac (68) iz Kotora, a policija će od njega uzeti izjavu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Uviđaj je završen po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok nadležni organi nastavljaju rad na prikupljanju dokaza.

Prema navodima Uprave policije, uzrok nesreće još nije zvanično utvrđen, a prvi podaci ukazuju da su mogući faktori bili umor i pospanost vozača.

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