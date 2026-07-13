Crna Gora

MEĐU POVREĐENIMA IMA I DECE: Sumnja se da je ovo uzrok stravične nesreće na putu Kotor - Nikšić

В.Н.

13. 07. 2026. u 07:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

DEVOJKA (21) stradala je, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor–Nikšić u Crnoj Gori.

МЕЂУ ПОВРЕЂЕНИМА ИМА И ДЕЦЕ: Сумња се да је ово узрок стравичне несреће на путу Котор - Никшић

Foto: Printskrin/Instgaram/niksic.today

Prema prvim informacijama, sumnja se da su umor i pospanost vozača mogli da budu uzrok udesa, a istraga će utvrditi sve okolnosti.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, nesreća se dogodila oko 13.10 časova, kada je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnuo.

- Danas se u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Od 17 povređenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice ženskog pola - saopštila je Uprava policije.

Prema pisanju "Vijesti", preminula je 21-godišnja devojka.

Svi povređeni prevezeni su u Specijalnu bolnicu za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu, gde im je ukazana medicinska pomoć.

Direktor bolnice dr Dino Panjako rekao je da je primljeno ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na bolničkom lečenju.

- Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa - rekao je Panjako.

Kako je naveo, od 14 hospitalizovanih pacijenata, petoro se nalazi na intenzivnoj nezi, dok se devet leči zbog teških povreda.

Među povređenima u nesreći ima i dece.

Jedno dete je nakon reanimacije prebačeno u Klinički centar u Podgorici, dok je još petoro mališana zadobilo lakše povrede.

Direktor bolnice naveo je da za sada nema drugih životno ugroženih pacijenata, kao i da su putnici državljani Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog.

Mini-busom upravljao muškarac iz Kotora

Mini-busom je upravljao muškarac (68) iz Kotora, a policija će od njega uzeti izjavu kako bi utvrdila sve okolnosti nesreće.

Uviđaj je završen po nalogu državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok nadležni organi nastavljaju rad na prikupljanju dokaza.

Prema navodima Uprave policije, uzrok nesreće još nije zvanično utvrđen, a prvi podaci ukazuju da su mogući faktori bili umor i pospanost vozača.

BONUS VIDEO: Nesreća kod Batajnice, poginula dva mladića

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVI PRIZORI NA MESTU NESREĆE U CRNOJ GORI: Tragedija potresla region, 14 osoba zadržano na lečenju u bolnici (FOTO)

JEZIVI PRIZORI NA MESTU NESREĆE U CRNOJ GORI: Tragedija potresla region, 14 osoba zadržano na lečenju u bolnici (FOTO)