Tenis

IZAŠLA NOVA ATP LISTA: Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković nakon Vimbldona

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13. 07. 2026. u 06:28

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Završetak Vimbldona doneo je velika uzbuđenja i male promene na vrhu svetskog tenisa, što najbolje oslikava nova ATP lista objavljena ovog ponedeljka, 13. jula 2026. godine.

ИЗАШЛА НОВА АТП ЛИСТА: Ево на ком се месту налази Новак Ђоковић након Вимблдона

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Dvostruki osvajač Vimbldona, Italijan Janik Siner je trijumfom u finalu nad Zverevim odbranio poene koje je prošle godine osvojio na Vimbldonu, pa sada ukupno na vrhu ATP liste ima 13.450 poena.

Za utehu poraženom finalisti, Nemcu Aleksandru Zverevu, on se plasmanom u finale probio na drugo mesto ATP liste sa 8.480 poena.

Španac Karlos Alkaraz je i ovaj turnir propustio zbog povrede, pa je izgubio 1.300 poena, s obzirom da je prošle sezone igrao u finalu. Alkaraz sada na trećem mestu ima 8.160 poena.

Četvrto mesto zauzima Kanađanin Feliks Ože-Alijasim sa 4.740 poena, a peti je Australijanac Aleks De Minor sa 4.110 poena. Na šestom mestu je Amerikanac Ben Šelton sa 3.770 poena, a naš Novak Đoković zauzima sedmu poziciju sa 3.760 poena.

U Top 10 su još Danil Medvedev sa 3.670, deveti Flavio Kobolji sa 3.460, a deseti Tejlor Fric sa 3.365 poena.

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