HRVATSKI TURIZAM U SLEPOJ ULICI: Na Jadranskoj rivijeri u susedstvu Srbije, bije se bitka za svakog gosta, ali bez većeg uspeha
NA početku pune sezone letovanja već je jasno da neće biti novih rekorda hrvatskog turizma i da će u najboljem slučaju biti ostvareni rezultati kao lane.
Izglednije je da će doći manje turista, pogotovo iz Nemačke, a rekordno visoke cene na Jadranu oterale su mnoge Poljake, Mađare i Slovence.
- Hrvatska gubi bitku na Mediteranu u kontekstu turističke ponude, jer nemamo dovoljno dobrih hotelskih kapaciteta - smatra ekonomski analitičar Damir Novotni. - Mi dižemo cene kako bismo mogli da nadoknadimo gubitke ranijih sezona, ili kako bi se moglo živeti posle sezone, ali to nije moguće. Venecija i mnogi drugi gradovi su traženiji tokom cele godine od Dubrovnika, i to je problem. Moderni turisti traže lokalnu hranu, po dostupnim cenama. Ovo je postalo nepodnošljivo i ekonomija hrvatskog turizma je došla u ćorsokak.
Srba kao lane
U VEĆINI mesta koje najviše posećuju turisti iz Srbije ne beleži se pad. Odnosi se to na Rovinj, Dubrovnik, Opatiju, a u punoj sezoni turisti iz Srbije sve češće posećuju i ostrva.
Ovog leta najviše će nastraditi privatnici, jer su im davanja državi povećana, a interes dramatično smanjen. Više nije garancija ni cena apartmana, jer ne vlada interes ni u mestima gde se može letovati i za 60 evra po danu. Analitičari kažu da je ponuda privatnih apartmana prevelika, a kvalitet ne zadovoljava.
Dobra je zasad popunjenost u hotelima, gde su cene od 250 do 1.500 evra za noć, ali je i usluga najčešće na nivou četiri ili pet zvezdica. Velike hotelske kuće se nadaju da će biti dobra popunjenost i u septembru i oktobru, pa će jedino one biti zadovoljne sezonom.
- Pred nama je bitka za svakog gosta - zaključuje Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, posle rezultata koji pokazuju da je jun bio slabiji nego lane.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
LUKSUZNA NEKRETNINA: Čola dobio pasoš BiH, sada kupio stan u Hrvatskoj - 5.500€/m²
12. 07. 2026. u 16:39
MILANOVIĆ NEĆE ZA PREMIJERA: Poruka građanima predsednika Hrvatske
10. 07. 2026. u 06:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PUTIN NAJAVIO PAKAO ZA UKRAJINU: Odgovorićemo nekoliko puta snažnije
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da će odgovori Moskve na udare po ruskoj teritoriji biti „uzajamni, ali nekoliko puta snažniji“.
13. 07. 2026. u 17:41
ZAŠTO JE DUBRAVKA MIJATOVIĆ ZAISTA NAPUSTILA SERIJU "SREĆNI LjUDI"? "Morala sam da pobegnem..."
DUBRAVKA Mijatović napustila je seriju 'Srećni ljudi' iz ličnih razloga, a ne zbog honorara.
10. 07. 2026. u 15:07
OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve
NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.
13. 07. 2026. u 12:47
Komentari (0)