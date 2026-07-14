HRVATSKI TURIZAM U SLEPOJ ULICI: Na Jadranskoj rivijeri u susedstvu Srbije, bije se bitka za svakog gosta, ali bez većeg uspeha

NA početku pune sezone letovanja već je jasno da neće biti novih rekorda hrvatskog turizma i da će u najboljem slučaju biti ostvareni rezultati kao lane.

Foto: I. Marinković

Izglednije je da će doći manje turista, pogotovo iz Nemačke, a rekordno visoke cene na Jadranu oterale su mnoge Poljake, Mađare i Slovence.

- Hrvatska gubi bitku na Mediteranu u kontekstu turističke ponude, jer nemamo dovoljno dobrih hotelskih kapaciteta - smatra ekonomski analitičar Damir Novotni. - Mi dižemo cene kako bismo mogli da nadoknadimo gubitke ranijih sezona, ili kako bi se moglo živeti posle sezone, ali to nije moguće. Venecija i mnogi drugi gradovi su traženiji tokom cele godine od Dubrovnika, i to je problem. Moderni turisti traže lokalnu hranu, po dostupnim cenama. Ovo je postalo nepodnošljivo i ekonomija hrvatskog turizma je došla u ćorsokak.

Srba kao lane U VEĆINI mesta koje najviše posećuju turisti iz Srbije ne beleži se pad. Odnosi se to na Rovinj, Dubrovnik, Opatiju, a u punoj sezoni turisti iz Srbije sve češće posećuju i ostrva.

Ovog leta najviše će nastraditi privatnici, jer su im davanja državi povećana, a interes dramatično smanjen. Više nije garancija ni cena apartmana, jer ne vlada interes ni u mestima gde se može letovati i za 60 evra po danu. Analitičari kažu da je ponuda privatnih apartmana prevelika, a kvalitet ne zadovoljava.

Dobra je zasad popunjenost u hotelima, gde su cene od 250 do 1.500 evra za noć, ali je i usluga najčešće na nivou četiri ili pet zvezdica. Velike hotelske kuće se nadaju da će biti dobra popunjenost i u septembru i oktobru, pa će jedino one biti zadovoljne sezonom.

- Pred nama je bitka za svakog gosta - zaključuje Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, posle rezultata koji pokazuju da je jun bio slabiji nego lane.