NOVAK ĐOKOVIĆ PRIMLJEN NA KLINIKU! Evo šta je razlog!

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan u polufinalu Vimbldona, pa je odlučio da reši problem sa zubima.

PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sačekaće još Novak Đoković na rekordni 25. grend slem, pošto je u polufinalu najprestižnijeg teniskog turnira zaustavljen od najboljeg na svetu, Janika Sinera.

Italijan je kasnije i podigao, odnosno, odbranio prošlogodišnju titulu, savladavši Nemca Aleksandera Zvereva sa 3:1.

Tako je srpski as ostao na 24. pehara sa najveća četiri ATP turnira, a posle eliminacije u Londonu, odlučio je da otputuje u Boku Kotorsku.

Iako se očekivalo da će Novak Đoković otići u Atinu ili Beograd, on se uputio ka Crnoj Gori, što je potvrdio na Instagram profilu.

Tom prilikom je Srbin posetio jednu stomatološku kliniku. Da li zbog problema sa desnima, zubima ili zbog nečeg drugog, ostalo je nejasno, tek Nole se prema fotografijama dobro proveo na ovom putovanju.

U međuvremenu je Novak Đoković, posle Vimbldona završio na sedmoj poziciji sa 3.670 poena. Ispred njega su vodeći Janik Siner, drugoplasirani Aleksander Zverev, Karlos Alkaraz, Feliks Ože Alijasim, Aleks de Minor i Amerikanac Ben Šelton.

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