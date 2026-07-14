CEO REGION U ŠOKU! Uhapšen legendarni hrvatski fudbaler
KAKVE vestim iz komšiluka!
Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, uhapšeni su poznati fudbaler Dario Šimić i bivša voditeljka Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.
"Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe," piše Jutarnji list.
Nekadašnji proslavljeni hrvatski fudbaler i reprezentativac, Dario Šimić, godinama je važio za jedno od najpouzdanijih i najpoštovanijih imena regionalnog fudbala. Rođen 12. novembra 1975. godine u Zagrebu, Šimić je napravio impresivnu igračku karijeru, ali se nakon povlačenja sa terena našao u centru pažnje javnosti kako zbog poslovnih poduhvata, tako i zbog najnovijih vansportskih skandala.
Šimić je ponikao u zagrebačkom Dinamu (tadašnjoj Kroaciji), gde je proveo sedam uspešnih godina i skrenuo pažnju evropskih velikana.
Godine 1999. prelazi u Inter iz Milana, da bi tri godine kasnije napravio direktan transfer u redove gradskog rivala – Milana. Na San Siru je doživeo vrhunac klupske karijere, osvojivši dve Lige šampiona (2003, 2007) i jedan Skudeto. Pre odlaska u penziju nastupao je još za Monako i ponovo za svoj Dinamo.
Za selekciju Hrvatske odigrao je čak 100 utakmica i bio je prvi igrač u istoriji "Vatrenih" koji je stigao do te magične trocifrene brojke. Bio je nezamenljivi deo legendarne generacije koja je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.
Nakon što je okačio kopačke o klin 2010. godine, Šimić se uspešno prebacio u preduzetničke vode. Osnovao je poznati brend flaširane vode "Aquaviva" i razvio stabilan biznis sa kafom.
Istovremeno je ostao duboko u fudbalu. Bio je osnivač i dugogodišnji predsednik sindikata "Hrvatska udruga Nogometni sindikat" (HUNS), boreći se za prava igrača. Tokom 2023. godine vratio se u svoj Dinamo kao član uprave zadužen za sportska pitanja, ali se na toj funkciji zadržao svega nekoliko meseci usled turbulentnog perioda u klubu.
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SADA I ZVANIČNO! Zek Ledej potpisao
14. 07. 2026. u 12:22
ŠOK U DALASU: Dešan otkrio pravu istinu o Španiji pred večerašnji spektakl veka!
14. 07. 2026. u 12:19
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
FINALE PRE FINALA: Mbape protiv Jamala u najvećem blokbasteru Svetskog prvenstva do sada!
Jedan od najvećih derbija svetskog fudbala dobija novo poglavlje. Francuska i Španija odmeriće snage u polufinalu Svetskog prvenstva 2026, a pobednik spektakla u Dalasu (21.00) izboriće veliko finale, gde ga već čeka bolji iz okršaja Argentine i Engleske.
14. 07. 2026. u 06:30
TENIS SA DRUGE PLANETE! Vimbldon dobio šampiona, finale u Londonu rešeno preokretom!
U finalu 139. Vimbldona, italijanski teniser Janik Siner pobedio je Aleksandera Zvereva iz Nemačke rezultatom 3:1 (6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4).
12. 07. 2026. u 20:55
OBJAVLjENE TAČNE ADRESE U EU: "Nemačka glavna baza za proizvodnju oružja za Ukrajinu" Čeka se reakcija Moskve
NEMAČKA je praktično postala glavna industrijska baza ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u ratu protiv Rusije, a upravo Berlin stoji iza terorističkih napada na ruske civilne ciljeve, rekao je lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk. Istovremeno, on je otkrio adrese najvažnijih nemačkih kompanija koje proizvode oružje za Ukrajinu.
13. 07. 2026. u 12:47
Komentari (0)