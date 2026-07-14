CEO REGION U ŠOKU! Uhapšen legendarni hrvatski fudbaler

KAKVE vestim iz komšiluka!

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Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, uhapšeni su poznati fudbaler Dario Šimić i bivša voditeljka Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić.

"Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe," piše Jutarnji list.

Nekadašnji proslavljeni hrvatski fudbaler i reprezentativac, Dario Šimić, godinama je važio za jedno od najpouzdanijih i najpoštovanijih imena regionalnog fudbala. Rođen 12. novembra 1975. godine u Zagrebu, Šimić je napravio impresivnu igračku karijeru, ali se nakon povlačenja sa terena našao u centru pažnje javnosti kako zbog poslovnih poduhvata, tako i zbog najnovijih vansportskih skandala.

Šimić je ponikao u zagrebačkom Dinamu (tadašnjoj Kroaciji), gde je proveo sedam uspešnih godina i skrenuo pažnju evropskih velikana.

Godine 1999. prelazi u Inter iz Milana, da bi tri godine kasnije napravio direktan transfer u redove gradskog rivala – Milana. Na San Siru je doživeo vrhunac klupske karijere, osvojivši dve Lige šampiona (2003, 2007) i jedan Skudeto. Pre odlaska u penziju nastupao je još za Monako i ponovo za svoj Dinamo.

Za selekciju Hrvatske odigrao je čak 100 utakmica i bio je prvi igrač u istoriji "Vatrenih" koji je stigao do te magične trocifrene brojke. Bio je nezamenljivi deo legendarne generacije koja je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine.

Nakon što je okačio kopačke o klin 2010. godine, Šimić se uspešno prebacio u preduzetničke vode. Osnovao je poznati brend flaširane vode "Aquaviva" i razvio stabilan biznis sa kafom.

Istovremeno je ostao duboko u fudbalu. Bio je osnivač i dugogodišnji predsednik sindikata "Hrvatska udruga Nogometni sindikat" (HUNS), boreći se za prava igrača. Tokom 2023. godine vratio se u svoj Dinamo kao član uprave zadužen za sportska pitanja, ali se na toj funkciji zadržao svega nekoliko meseci usled turbulentnog perioda u klubu.