Ekonomija

ŠTA ĆE BITI SA GASOM ZA SRBIJU? Tramp planira da podrži zakon kojim se uvode takse od 500 odsto za sve zemlje koje kupuju ruske energente!

В.Н.

14. 07. 2026. u 08:09

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PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp odlučio je da podrži predlog zakona o novim sankcijama Rusiji, koji je predvodio pokojni republikanski senator Lindzi Grejem, čime administracija šalje signal da je spremna da dodatno pojača pritisak na Moskvu zbog rata u Ukrajini.

ШТА ЋЕ БИТИ СА ГАСОМ ЗА СРБИЈУ? Трамп планира да подржи закон којим се уводе таксе од 500 одсто за све земље које купују руске енергенте!

Foto: AP Photo/Alex Brandon

Prema navodima iz Bele kuće, Trampova podrška predstavlja značajan pomak nakon višemesečnih pregovora oko zakona, koji je do sada bio na čekanju uprkos širokoj dvostranačkoj podršci u Kongresu.

Šta će biti sa gasom za Srbiju?

Predlog zakona predviđa mogućnost uvođenja izuzetno strogih ekonomskih mera protiv Rusije, ali i sekundarnih sankcija prema državama koje nastave da kupuju rusku naftu, prirodni gas i druge ključne izvozne proizvode.

Među merama se pominju i carine od čak 500 odsto na robu iz zemalja koje nastave energetsku saradnju sa Moskvom, ukoliko predsednik proceni da Rusija odbija mirovne pregovore ili nastavlja agresiju na Ukrajinu.

Iako je iz Bele kuće potvrđeno da Tramp podržava zakon, sam predsednik je novinarima rekao da se o tom pitanju još razgovara, što ukazuje da administracija razmatra način i trenutak njegove primene.

Usvajanje ovog zakona predstavljalo bi jednu od najznačajnijih promena američke politike prema Rusiji u poslednje vreme i moglo bi da ima ozbiljne posledice ne samo po rusku ekonomiju, već i po zemlje koje nastavljaju trgovinu ruskim energentima.

(Alo!)

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