Crna Gora

JEZIVI PRIZORI NA MESTU NESREĆE U CRNOJ GORI: Tragedija potresla region, 14 osoba zadržano na lečenju u bolnici (FOTO)

В.Н.
V.N.

13. 07. 2026. u 09:05

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DEVOJKA iz Srbije je poginula, a više od 15 osoba je povređeno u udesu koji se juče dogodio u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić.

ЈЕЗИВИ ПРИЗОРИ НА МЕСТУ НЕСРЕЋЕ У ЦРНОЈ ГОРИ: Трагедија потресла регион, 14 особа задржано на лечењу у болници (ФОТО)

Foto: Fejsbuk/VATROGASNA JEDINICA KOTOR

U kombiju, koji je u potpunosti uništen u nesreći bili su svi državljani Srbije, a prema navodima nadležnih, jedna mlađa osoba preminula je posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je sinoć direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako.

- Primljeno je ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na lečenju u našoj ustanovi. Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedna osoba preminula, usled teških telesnih povreda unutrašnjih organa - rekao je dr Panjako za Pobjedu.

Foto: Fejsbuk/VATROGASNA JEDINICA KOTOR

On je kazao da se od 14 pacijenata koji su zadržani na bolničkom lečenju, pet nalazi na intenzivnoj nezi, devet se leči od teških povreda.

Direktor bolnice rekao je da je reč o građanima Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju, a koji su, koliko on zna, bili na pokloničkom putovanju u Manastiru Ostrog, i po povratku je došlo do nesreće, piše Pobjeda.

Kako je istakao jedno dete, koje je nakon udesa primljeno na ukazivanju medicinske pomoći, je reanimirano i sada se nalazi u KBC Podgorica gde je nastavljeno dalje liječenje. Naveo je da ima više dece koja su povređena i da se jedno od njih nalazi u teškom zdravstvenom stanju a da su ostala, njih pet, zadobila lakše telesne povrede.

Foto: Fejsbuk/VATROGASNA JEDINICA KOTOR

Naveo je da za sada nema živtono ugroženih pacijenata.

On je istakao da je angažovan kompletni sistem njihove ustanove i iz Boke.

(Telegraf.rs)

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