MAKRONOV POZIV ZNAK UVAŽAVANJA SRBIJE: Predsednik Vučić u Parizu, na svečanom obeležavanju francuskog nacionalnog praznika - Dana pada Bastilje

PRISUSTVO Srbije na obeležavanju Dana pada Bastilje u Parizu, kao jedine zemlje koja nije ni članica NATO ni EU, veliko je priznanje za našu državu, ali i dokaz da je politika neutralnosti moguća i da se naša zemlja uvažava ne samo kao važan partner, već i svojevrsni most između Istoka i Zapada.

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Ovako sagovornici "Novosti" ocenjuju to što je Emanuel Makron uputio poziv predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da danas bude počasni gost na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske. Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Pozivnica upućena iz Pariza već je naišla na podozrenje u regionu, pa je tako predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio da Srbija ima ulogu počasnog gosta na vojnom defileu u Parizu povodom Dana Bastilje, a da je Hrvatska počašćena što su je tamo pozvali.

- Tamo je počasni gost Srbija, protiv koje nemam ništa, ljudi su kao i mi, to su građani, pustimo ih na miru. Ali, oni niti su u Uniji, niti su u NATO, niti su u Koaliciji voljnih. A, mi smo počašćeni što su nas tamo pozvali - rekao je Milanović, koji je odbio da odobri slanje vojnika na ovu svečanost.

Istoričar Aleksandar Raković kaže, za "Novosti", da je ovo velika čast za predsednika Vučića i Srbiju što su pozvani na obeležavanje ovog istorijskog datuma za Francusku:

Unapređenje odnosa PRE odlaska u Pariz, Vučić je telefonom razgovarao sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Vučić je zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije i izrazio uverenje da će dve zemlje, kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju, nastaviti da razvijaju odnose na dobrobit građana.

- To potvrđuje da, uprkos raznim pitanjima koja opterećuju naše međusobne odnose, a koje naša strana nije inicirala, postoji u Francuskoj svest da je Srbija važna zemlja i da zaslužuje da joj se ukažu počasti kao što je sada ovaj poziv predsedniku Vučiću. Nadam se da će, samim tim, posle ovoga odnosi nadalje krenuti uzlaznom putanjom, koliko je to, naravno, moguće u ovom momentu, dok kosovsko-metohijsko pitanje i dalje predstavlja teret u odnosima dveju država.

To što će Vučić na paradi biti jedini predstavnik zemlje koja nije članica NATO i EU Raković vidi kao posebnu počast koja se ukazuje s namerom da bi se Srbiji dalo na značaju:

Foto: Michel Euler / Tanjug/AP

- Postoji jasna svest da bez Srbije nema stabilnosti u postjugoslovenskom, pa i u istočnoevropskom prostoru. I nema celovitosti u političkom smislu. Međutim, neke druge države nisu pozvane, koje bi takođe trebalo da budu tamo, ali to se nije desilo. U slučaju Srbije, posebno je ukazana počast našoj zemlji i Vučiću.

On ističe da Srbija u pogledu demokratije deli evropske vrednosti, ali kada je reč o civilizacijskoj pripadnosti to ipak nije tako, jer su vrednosti pravoslavne Evrope i Zapadne Evrope danas drugačije:

- Dok pravoslavne zemlje čuvaju taj tradicionalni identitet Evrope, zapadni deo kontinenta je otišao nekim drugim putem. Za Makrona, koji je sekularista, to što predsednik Vučić kleči pred ikonom Presvete Bogorodice Trojeručice, moglo bi da bude i malo opterećujuće međutim, to nije tako. Verovatno i oni gledaju da naprave neki most između ta dva "plućna krila" Evrope. Jasno je da upravo tako, kao most, vide Srbiju, iako smo nevelika zemlja, po obimu i broju stanovnika. Ali, naša veličina je u istorijskoj ulozi koja se, neverovatno, stalno pokazuje, a to je da Srbija služi kao prozor Zapadu na Istok i Istoku na Zapad. A, istovremeno je most povezivanja između zapadnog i pravoslavnog sveta, ali takođe i između samih pravoslavnih hrišćana.

Naš sagovornik ukazuje da Srbija i srpski narod imaju karakteristike koje nemaju drugi pravoslavni narodi, a to je da imaju i mediteransku komponentu:

Mir i međusobno poverenje PREDSEDNIK Vučić sastao se juče u Beogradu sa generalnim sekretarom OEBS Feridunom Sinirliogluom, sa kojim je razgovarao o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja.

- Razgovarali smo o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira - naveo je Vučić na "Instagramu".

Dodao je da je razgovarano i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana.

- I sam geografski položaj zemlje i karakter našeg naroda su takvi da nas je teško zaobići, a još teže nepoštovati kao narod i državu.

Za Rakovića nema dileme da je poziv Makrona još jedan dokaz da je moguća politika neutralnosti:

- Srbiji je priznato to mesto u Evropi, i te neutralnosti i mosta i prozora. Nešto što nema niko drugi u Evropi. Svi narodi i države su nekako ušli u neke rovove i iz njih gledaju jedni druge. Srbija je danas, a to je nemoguće ne primetiti ako ste objektivan posmatrač, oaza slobode govora. I to mora da se uvaži, da je uprkos teškom, opterećujućem periodu za srpski narod, koji je nametnut spolja, Srbija izašla još jača iz tih izazova i da gura svoju politiku koja je i obeležila njen identitet.