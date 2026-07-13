VUČIĆ RAZGOVARAO SA GENERALNIM SEKRETAROM OEBS-a: Predsednik otkrio o čemu je bilo reči na sastanku (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom.
- Dobar i sadržajan razgovor sa generalnim sekretarom @osceorg Feridunom Sinirliogluom o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja.
Razgovarali smo o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira.
Razmenili smo mišljenja i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Uveren sam da samo odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosledno poštovanje preuzetih obaveza mogu doprineti jačanju poverenja i sigurnijoj budućnosti svih građana - naveo je predsednik na svom Instagram profilu.
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