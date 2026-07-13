Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA GENERALNIM SEKRETAROM OEBS-a: Predsednik otkrio o čemu je bilo reči na sastanku (FOTO)

В.Н.

13. 07. 2026. u 10:21 >> 10:21

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa generalnim sekretarom OEBS-a Feridunom Sinirliogluom.

ВУЧИЋ РАЗГОВАРАО СА ГЕНЕРАЛНИМ СЕКРЕТАРОМ ОЕБС-а: Председник открио о чему је било речи на састанку (ФОТО)

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Dobar i sadržajan razgovor sa generalnim sekretarom @osceorg Feridunom Sinirliogluom o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja.

Razgovarali smo o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira.

Razmenili smo mišljenja i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Uveren sam da samo odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosledno poštovanje preuzetih obaveza mogu doprineti jačanju poverenja i sigurnijoj budućnosti svih građana - naveo je predsednik na svom Instagram profilu.

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