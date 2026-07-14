"JA U PIDŽAMI, ZOVE VAZURA"! Biljana Obradović otkrila sve o drami koja je potresla Partizan

FILMSKO bekstvo iz Humske!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odlazak japanskog napadača Takume Asana iz FK Partizan u maju 2021. godine i danas se prepričava kao jedan od najvećih potresa u novijoj istoriji kluba.

Nekadašnja portparolka crno-belih i poznata novinarka, Biljana Obradović, gostovala je u emisiji "Indirektno kod Milana i Popa" na UNA televiziji, gde je prvi put do detalja ogolila dramatične događaje iz noći kada je Japanac bukvalno "ispario" iz Beograda.

Kako svedoči Obradovićeva, cela akcija bila je hirurški precizno isplanirana u saradnji sa inostranim advokatima, dok je uprava kluba do poslednjeg sekunda bila u potpunom mraku.

Prema rečima Biljane Obradović, ništa u ponašanju Takume Asana nedeljama pre odlaska nije slutilo na radikalan potez. Naprotiv, Japanac je slao signale da planira dugoročan boravak u prestonici Srbije.



- Samo 15 dana pre nego što je pobegao, bili smo sa njim u zoološkom vrtu. Radio je reportažu sa jednim kolegom i tom prilikom je pričao kako je oduševljen Beogradom i kako želi da živi ovde. Čak smo u crno-belom butiku napravili majice sa njegovim likom, a on je sam naručio oko 100 komada. U četvrtak smo igrali utakmicu protiv Vojvodine, postigao je gol, ja sam mu predala te majice, on meni novac i sve je delovalo u najboljem redu", priseća se Obradovićeva.



Međutim, iza kulisa se odvijao sasvim drugačiji scenario. Fudbaler je, usled kašnjenja plata od dva meseca, stekao zakonsko pravo na jednostrani raskid ugovora. Uprava crno-belih, na čelu sa Milošem Vazurom, imala je plan da ga proda u Ujedinjene Arapske Emirate za višemilionsko obeštećenje. Asano je tu ponudu kategorički odbio, jer je njegova ambicija bila igranje u "ligama petice". Strahujući da će ga klub primorati na transfer u Emirate, odlučio se na tajni odlazak.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zaplet epskih razmera počeo je na Veliki petak, u jeku uskršnjih praznika. Obradovićeva opisuje trenutak kada je shvatila da je situacija izmakla kontroli:



- Sedela sam kod kuće u pidžami kada me je pozvao uplašeni Miloš Vazura. Pitao me je da li znam adresu gde Asano živi na Novom Beogradu i rekao da se hitno raspitam. Kada sam locirala zgradu i javila mu, usledio je šok. Vazura mi je saopštio: 'Asano je pobegao, više nije u Srbiji! Možeš li da odeš do njegove zgrade i pozvoniš na vrata?'"



Nekadašnja portparolka je odmah otišla na teren, gde se uverila u ozbiljnost situacije. Provela je četiri sata čekajući ispred zgrade i u garaži. Kada je konačno niko nije otvorio, potvrđeno je ono najgore – stan je bio potpuno ispražnjen, sve stvari spakovane i odnete, a u kupatilu je, kao jedini trag, ostala samo njegova japanska pasta za zube. Detektivski rad Biljane Obradović potvrdio je sumnje kada su joj prijatelji poslali dokaz da je Asano neposredno pre nestanka uradio PCR test, neophodan za napuštanje zemlje u tom periodu.

Najteži zadatak za Biljanu Obradović bio je da o svemu obavesti šefa stručnog štaba, Aleksandra Stanojevića. Trener crno-belih je u tom trenutku ostao bez ključnog igrača pred važne mečeve u sezoni.



- Verujte mi, Stanojević je bio u potpunom šoku. Čovek prosto nije mogao da poveruje šta se dogodilo, jer niko u klubu nije sumnjao u takav ishod. Asanu je iz uprave obećano da će sav novac biti isplaćen u ponedeljak, odmah nakon praznika, ali on nije želeo da rizikuje."



Ubrzo nakon toga, advokatica iz Njujorka poslala je zvanični dopis sa najavom da će u nedelju ujutru javnost biti obaveštena o raskidu saradnje. Iako je uprava Partizana tada zapretila tužbom pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani, pravni propisi FIFA u vezi sa dugovanjima prema igračima bili su jasni i neumoljivi.

Nakon skandaloznog odlaska iz Humske, Takuma Asano je karijeru nastavio u nemačkom Bohumu, potom je branio boje španske Majorke, dok se nedavno zvanično vratio u domovinu gde nastupa za Sanfreče Hirošimu.

