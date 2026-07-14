HRVAT SE BORI ZA ŽIVOT! Fudbaler pao u komu, porodica očajna

TUŽNE vesti dolaze iz komšiluka!

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Nekadašnji hrvatski fudbaler Krešo Kovačec (56) vodi najtežu životnu bitku. Bivši napadač nemačkih klubova nalazi se u komi nakon ozbiljnih zdravstvenih komplikacija izazvanih pucanjem aorte.

Kovačec je hitno operisan nakon iznenadnog problema sa srcem, a tokom višesatnog zahvata lekari su mu zamenili i srčani zalistak. Međutim, nakon operacije došlo je do novih komplikacija, zbog kojih je morao na još jednu hitnu intervenciju. Bivši golgeter tada je doživeo težak moždani udar i krvarenje u mozgu, nakon čega se nalazi u kritičnom stanju i pod stalnim nadzorom lekara.

Njegova porodica prolazi kroz izuzetno težak period, a u cilju pomoći pokrenuta je akcija prikupljanja novčanih sredstava. Njegova supruga Suzana i njihovo dvoje dece, uzrasta devet i 15 godina, od tada prolaze kroz najtežu noćnu moru. Lekari ulažu maksimalne napore, ali trenutno niko ne može da predvidi kako će se Krešovo stanje razvijati", navedeno je u apelu za pomoć.

Kovačec je rođen 1969. godine u Krapini, a fudbalski put gradio je u Nemačkoj, gde je odrastao. Prve korake napravio je u Bohumu, ali je najveći trag ostavio u Hanoveru 96, za koji je na 72 utakmice postigao čak 40 golova.

Tokom karijere nastupao je i za Tennis Borusiju Berlin, a 1999. godine stigao je u Bundesligu, potpisavši za Hanzu iz Rostoka. U dresu tog kluba odigrao je 28 utakmica u najjačem rangu nemačkog fudbala i postigao tri gola. Kasnije je branio boje Augzburga i Elversberga, pre nego što je završio igračku karijeru u niželigašu ĐK Augsburg-Lehhausen.