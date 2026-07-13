Politika

VUČIĆ IDE U PARIZ NA POZIV MAKRONA: Predsednik će biti jedini predstavnik zemlje koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih

В.Н.

13. 07. 2026. u 09:14

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.

ВУЧИЋ ИДЕ У ПАРИЗ НА ПОЗИВ МАКРОНА: Председник ће бити једини представник земље која није ни члан НАТО, ни ЕУ, ни Коалиције вољних

Foto: Michel Euler / Tanjug/AP

Tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika, saznaje "Blic".

Inače, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

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