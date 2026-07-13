VUČIĆ IDE U PARIZ NA POZIV MAKRONA: Predsednik će biti jedini predstavnik zemlje koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih

DRŽAVA će imati novca za obnovu lokalnih puteva i izdvojićemo više nego što sam očekivao za celu Srbiju. Godinama sam pokušavao i razgovarao sa Svetskom bankom, sa IFC i drugima, da daju Srbiji pošto nemamo problem sa javnim dugom, veliki novac, koji bi bio uložen u saobraćajnice u opštinama.