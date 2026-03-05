TAČKA NA REFERENDUM? Šta je novo u rezoluciji o pristupanju Crne Gore EU

NAKON 12 godina od kada je usvojena rezolucija o načinu, kvalitetu i dinamici pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, zaživela je nova koju je inicirao DPS iza koje su stali poslanici vlasti i opozicije.

Iako tekst afirmiše ulazak Crne Gore u EU koji predstvalja najvažniji strateški zadatak i cilj države, po strani je ostao početak teksta rezolucije, da ona polazi od "deklaracije o nezavisnosti Crne Gore, usvojene 3. juna 2006.godine", što je sa posebnim oduševljenjem primljeno kod suverenističkih stranaka i saveza.

Boris Mugoša (Evropski savez) tokom rasprave u Skupštini Crne Gore rekao je da ga je prilično obradovala jedna stavka u rezoluciji u kojoj se pominje deklaracija o crnogorskoj nezavisnosti pre dve decenije.

- Danas konačno stavljamo tačku na priču o referendumu, jer deklaracija o nezavisnosti kaže "na osnovu slobodno izražene volje građana na referendumu" što znači da danas svi glasamo da referendum nije bio pokraden, nego da je bio slobodno izražena volja građana, kazao je Mugoša i dodao da je dobro da su kolege shvatile da je referendum bio na osnovu slobodno izražene volje građana. - Nadam se da nećete dozvoliti da nas Vlada više ponižava. Dajemo 21,5 milion evra javnom servisu gde je pre neki dan objavljeno da je Crna Gora na referendumu 2006. godine odlučivala o "odvajanju od Srbije".

Da priča o referendumu nikada neće biti ad akta, niti će je izbrisati jedna rečenica u bilo kom dokumentu, smatra profesor Spasoje Tomić. On za "Novosti" kaže da se istina ne može prepraviti naknadnim političkim dogovorima.

- Podsećam gospodu iz Evropskog saveza da postoji "bela knjiga" u kojoj su detaljno popisane brojne nepravilnosti koje su pratile referendumod 21. maja 2006. godine, od spornih biačkih spiskova, preko pritisaka i zloupotrebe državnih resursa, do direktnog mešanja međunarodnih struktura koje su tada glumile arbitre, a u suštini bile politčki akteri. To što danas nekome odgovara da se poziva na deklaraciju o nezavisnosti ne znači da su nestale sumnje, niti da je narod zaboravio atmosferu u kojoj je referendum održan. Istorija nije saopštenje za medije, a još manje propagandni letak - kaže Tomić.

On naglašava da umesto što pokušavaju da administrativno zatvore jedno od najspornijih pitanja u savremenoj crnogorskoj istoriji, "bilo bi poštenije da priznaju da rane iz 2006.godine nikada nisu zaceljene upravo zato što istina nikada nije do kraja rasvetljena".

- Koliko god rezolucija usvojili, pitanje referenduma ostaće živo sve dok se ne otvori ozbiljan i pošten dijalog o svemu što se tada dogodilo. A istina, za razliku od političkih deklracija, ima nezgodnu naviku da uvek ispliva - upozorava Tomić.