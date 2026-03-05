VUČIĆ SLAVI ROĐENDAN: Stigle čestitke svetskih lidera
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić danas slavi 56. rođendan.
Čestitke od svetskih državnika stigle su unapred.
Kako je javnost obavestio sam predsednik na Instagramu, a prenela Radio-televizija Srbije, prva čestitka stigla je od prijatelja iz daleke Kine i to dva dana ranije.
U čestitki, mimo standardnih kineskih protokola svojeručno potpisana, predsednik Si Đinping je rekao da visoko ceni što se Srbija pod vođstvom predsednika Vučića pridržava nezavisnosti i samostalnosti, odlučno brani državni suverenitet i nacionalno dostojanstvo, te snažno čuva ekonomski razvoj i društvenu stabilnost.
Pomenuo je Si u objavi napisanoj na kineskjom sastanke dvojice državnika i napomenuo, između ostalog, da se raduje njihovom ponovnom susretu.
- Želim Vam dobro zdravlje i sve najbolje - piše u čestitki predsednika Narodne Republike Kine Si Đinpinga koja je predsedniku stigla 3. marta. Po vremenskoj zoni Peking je sedam sati ispred Beograda.
Čestitke su stigle zatim i iz Bakua.
Predsednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev uputio je Vučiću naiskrenije čestitke.
Pomenuo je Alijev Vučićevo zalaganje u jačanju tradicionalnog prijateljstva između dve zemlje, podizanju međudržavnih odnosa na sadašnji nivo, kao i u razvijanju pouzdanog strateškog partnerstva.
Zahvalio mu se i na gostoprimstvu tokom februarske posete Srbiji.
- Na ovaj radostan dan, još jednom Vam srdačno čestitam rođendan i želim dobro zdravlje, sreću, uspeh u radu, kao i nastavak dostignuća i novih uspeha u odgovornim aktivnostima za dobrobit i prosperitet prijateljskog naroda Srbije - navodi se u čestitki predsednika Alijeva, objavljenoj dan pred Vučićev rođendan.
Iskrene čestitke povodom rođendana predsednika Vučića uputio je dan ranije i predsednik Republike Kazahstan Kasim Žomart Tokajev.
Osvrnuo se na Vučićevu „političku izuzetnost“, „mudro liderstvo“ i delotvornu politiku. Pomenuo je prijateljske odnose Srbije i Kazahstana i prisetio se nedavne Vučićeve posete Astani.
- Na ovaj poseban dan, molim Vas, gospodine predsedniče, da primite izraze mog najdubljeg poštovanja i iskrene želje za sreću i blagostanje Vaše porodice, kao i za prosperitet naroda Srbije - navodi se u čestitki predsednika Tokajeva.
Dobro zdravlje iz Slovačke
Poranio je i predsednik Slovačke Peter Pelegrini, poželevši srpskom kolegi dobro zdravlje, mnogo životne energije i neiscrpan optimizam u obavljanju odgovorne funkcije.
I on se prisetio nedavne posete Srbiji, srdačnog dočeka i otvorenog dijaloga i pomenuo da se raduje narednim susretima.
- Vaša Ekselencijo, molim da primite iskrene želje za još mnogo uspeha kako na profesionalnom, tako i na ličnom planu, na dobrobit građana Srbije - napisao je, između ostalog Pelegrini u čestitki.
