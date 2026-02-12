ADELMAN NIKAD ISKRENIJI O IGRI JOKIĆA: Trener Denvera otkrio šta je važno za Srbina!

Nagetsi kroz dramu došli do nove pobede.

FOTO: AP/Tanjug

Košarkaši Denvera pobedili su Memfis Grizlise rezultatom 122:116, a meč je obeležio Nikola Jokić sa novim tripl-dablom.

Srpski centar postigao je 26 poena, uhvatio 15 lopti i podelio 11 asistencija, za 184. trocifreni učinak u karijeri. Ujedno, bio je to jubilarni 80. tripl-dabl ove sezone za Somborca, koji je do njega stigao već pre početka poslednje četvrtine.

Ovaj trijumf odveo je tim iz Kolorada na 3. poziciju Zapadne konferencije, koju će sačekati posle pauze predviđene za Ol-star vikend, gde Srbiju uz "Džokera" predstavlja i trener Toronta i Tima sveta, Darko Rajaković.

Strateg Denvera u prvi plan ističe veliki broj izgubljenih lopti. Jokić je u poslednja dva meča upisao čak 16, ali šef struke Nagetsa ima objašnjenje.

Foto: AP

- Da, broj izgubljenih lopti je bio visok, ali on je imao 26 poena, 15 skokova i 11 asistencija. Napadali su ga svaki put kada bi okrenuo leđa. Morate da razumete - Nikola se i dalje vraća iz povrede, kondicija mu je izazov. Pustio sam ga da igra celu prvu četvrtinu da bih ga kroz utakmicu uvodio u ritam, jer nemamo treninge. Muški se izborio sa svim tim. I njemu i Džamalu je hitno potreban odmor - rekao je Adelman na konferenciji za medije.

Iako svi jedva čekaju spektakl u Los Anđelesu, trener tima iz Kolorada priznaje da prva zvezda njegovog tima se ne raduje tome:

- Svim ovim momcima treba odmor. Ne samo od košarke, nego i jedni od drugih, pa i od mene! To je prirodno. Vratićemo se osveženi. Ponosan sam na Nikolu i ekipu, preživeli smo iscrpljujuć period i dali sebi šansu da uradimo nešto posebno ove godine - rekao je Adelman.

FOTO: Tanjug/AP

Nije zaboravio da spomene i značajan doprinos Mareja.

- Džamal je zaslužio Ol-star. Muči se sa povredama, ali gine na terenu. Drago mi je što će to doživeti. Mislim da Nikola nije baš toliko uzbuđen što ide tamo (smeh), ali to je velika stvar za naš tim. Njih dvojica predstavljaju sve momke koji su krvarili u prvom delu sezone da bismo bili u vrhu. Nikola tamo predstavlja sve nas - kaže Adelman.

Potom je otkrio da pauza neće služiti samo za fizički oporavak, već i za mentalno osveženje i predah od svakodnevice, da bi Nagetsi bili spremni za finiš regularnog dela sezone.

