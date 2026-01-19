SAVA PRVI DO KRSTA: U POdgorici plivalo 400 ljudi
NA rekama, jezerima, morskim plažama Crne Gore organizovano je tradicionalno plivanje za časni krst povodom hrišanskog praznika Bogojavljenja.
U Podgorici među više od 400 učesnika Sava Turović (23) iz Andrijevice doplivao je prvi do časnog krsta na sastavcima Ribnice u Moraču, među više od 400 učesnika.
Najstariji je bio Veselin Mugoša (76), a najmlađi dečak od četiri i po godine. Među plivačima bilo je još dece, ali i devojaka. Veliki broj građana sabrao se na čuvenim podgoričkim sastavcima kao i na mostu Blaža Jovanovića. Dok su se trobojke vijorile iz grla okupljenog naroda odjekivale su pesme u slavu Crne Gore, Srbije, Kosova i Metohije i Srpstva , dok su mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija dočekali povicima: -Vladika sokole!
Na jezeru Krupac u Nikšiću od više stotina učesnika prvi je doplivao do časnog krsta srednjoškolac Lazar Đorojević (15). On je na dar od Crkvene opštine Nikšić dobio zlatnik sa likom Isusa Hrista, a od Opštine Nikšić izvezenu molitvu Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu.
Preporučujemo
ŠĆEKIĆI ISPLIVALI KRST:Bogojavljenje svečano obeleženo na svetim vodama Lima
19. 01. 2026. u 17:38
U KOSANICI -22,8 STEPENI: Užasno hladno u ovom mestu
19. 01. 2026. u 17:30
BOGOJAVLjENSKI DAN U HERCEG NOVOM: Krsto i Nikola do krsta doplivali zajedno
19. 01. 2026. u 17:19
ORILO SE "OJ KOSOVO, KOSOVO": Veliki broj Podgoričana plivao za Časni krst (VIDEO)
19. 01. 2026. u 12:09
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)