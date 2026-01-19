SAVA PRVI DO KRSTA: U POdgorici plivalo 400 ljudi

NA rekama, jezerima, morskim plažama Crne Gore organizovano je tradicionalno plivanje za časni krst povodom hrišanskog praznika Bogojavljenja.

V.K.

U Podgorici među više od 400 učesnika Sava Turović (23) iz Andrijevice doplivao je prvi do časnog krsta na sastavcima Ribnice u Moraču, među više od 400 učesnika.

Najstariji je bio Veselin Mugoša (76), a najmlađi dečak od četiri i po godine. Među plivačima bilo je još dece, ali i devojaka. Veliki broj građana sabrao se na čuvenim podgoričkim sastavcima kao i na mostu Blaža Jovanovića. Dok su se trobojke vijorile iz grla okupljenog naroda odjekivale su pesme u slavu Crne Gore, Srbije, Kosova i Metohije i Srpstva , dok su mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija dočekali povicima: -Vladika sokole!

Na jezeru Krupac u Nikšiću od više stotina učesnika prvi je doplivao do časnog krsta srednjoškolac Lazar Đorojević (15). On je na dar od Crkvene opštine Nikšić dobio zlatnik sa likom Isusa Hrista, a od Opštine Nikšić izvezenu molitvu Svetom Vasiliju Ostroškom Čudotvorcu.