OD GUBITNIKA TRANZICIJE DO PRESTONICE KULTURE EVROPE Intervju: Marko Kovačević, gradonačelnik Nikšića

TITULA Evropske prestonice kulture znači veliki investicioni ciklus za Nikšić. Jedan od najznačajnijih projekata je stavljanje u funkciju Doma revolucije, koji je godinama bio jedan od najvećih nedovršenih objekata u regionu.

U tom smislu već smo završili novu zgradu RTV Nikšić, Dom digitalne revolucije, a u ovoj godini planiramo da otvorimo i multifunkcionalnu salu u okviru Doma. Do 2030. godine glavni zadatak ostaje da adaptiramo kule u samom vrhu Doma i da upravo završetak tog objekta bude i simbol uspešne transformacije grada od industrijskog centra, gubitnika tranzicije do savremenog kulturnog i kreativnog centra ovog dela Evrope.

Ovo u razgovoru za "Novosti" kaže predsednik Opštine Nikšić Marko Kovačević čijim je trudom, ali i celog njegovog tima, grad podno Trebjese poneo laskavu titulu Evropske prestonice kulture 2030. godine. Veliki uspeh i velika obaveza za grad, ali i državu, ističe Kovačević i dodaje:

- U planu je i rekonstrukcija tvrđave, renovirali smo Dvorac kralja Nikole sada idemo u opremanje i uređenje oko samog dvorca, uređenje Trga i pešačkih zona u centru grada i još mnogo toga. Sve su to projekti koji će trajno promeniti izgled i funkciju grada. Dom revolucije kao monumentalna građevina koja govori o sudbini i životu grada treba da kada konačno bude izgrađen, postane glavni simbol ove titule Evropske prestonice kulture i toga kako se Nikšić izborio da opstane i nastavi dalje. Mislim da će mnoge iznenaditi sam urbanistički izgled Nikšića. To je jedan od retkih gradova u regionu koji je planski izgrađen po radijalnom sistemu ulica, što mu daje posebnu arhitektonsku prepoznatljivost. Na planu Josipa Sladea smo i koncipirali našu aplikaciju čiji je glavni motiv "Otvoreni grad", kakav Nikšić treba da bude i urbanistički i kulturno. Kada se tome dodaju obnovljeni kulturni prostori, tvrđava Bedem, uređeni trgovi i nove zone za festivale i koncerte, siguran sam da će Nikšić postati jedan od vizuelno najupečatljivijih gradova u regionu.

Šta je to još, pored navedenog, po čemu će se Nikšić lako prepoznati na kulturnoj mapi Starog kontinenta?

- Mislim da će se Nikšić prepoznavati i po svojoj autentičnoj kulturnoj sceni. To je grad rok muzike, grad festivala, grad poezije i grad u kome kultura nije nešto što postoji samo u institucijama, već nešto što je deo svakodnevnog života. Naš cilj je da do 2030. godine imamo kalendar kulturnih događaja tokom cele godine - od velikih festivala i izložbi, do pozorišnih i filmskih programa koji će privlačiti publiku iz čitave Evrope. Mislim da su glavna osobenost i ono što će privlačiti ljude u Nikšić sami Nikšićani. Oni znaju značaj ove titule, dobri su domaćini, i svako ko dođe u naš grad postaće na neki način jednim delom Nikšićanin. Duša grada je njegovo najveće bogatstvo koje se što ga više delimo samo uvećava. Tako da ćemo kroz mnogobrojne posete i nove kontakte sa ljudima postajati bogatiji.

- Titula Evropske prestonice kulture jeste nagrada za viziju razvoja kulture u budućnosti. Status Unesko grada muzike je za nas velika stvar jer potvrđuje ono što svi znamo - da je muzika duboko ukorenjena u identitetu Nikšića. Ovo je priznanje za generacije Nikšićana koji su se bavili muzikom, od oslobođenja 1877. godine pa do danas. Naša kandidatura da budemo deo mreže Unesko kreativnih gradova kao grad muzike se upravo bazirala na tradiciji i savremenom iskazu. Nikšić je to baštinio počevši od Zahumlja koje je nastalo kao pevačko društvo, pa do savremene rok scene koja ima svoju prepoznatljivost u Crnoj Gori i regionu. Kada se ta titula spoji sa Evropskom prestonicom kulture, onda je jasno da je Nikšić na putu da postane jedan od najznačajnijih kulturnih centara jugoistočne Evrope.

Jednom prilikom ste rekli da Nikšić ima titulu kojoj ide u susret.

- Kada sam to govorio mislio sam na to da ovaj grad svojim duhom i tradicijom odavno pripada evropskoj kulturnoj sceni i da se na tom temelju pojavila nova generacija koja ume da sanja i ostvaruje snove. Pošto u snove treba verovati, osim predanog rada i vizije razvoja kulture u Nikšiću i Crnoj Gori za budući period, mi smo imali i čvrstu veru u to što radimo. Sada imamo priliku da to pokažemo i institucionalno - da u narednih pet godina značajno unapredimo kulturnu infrastrukturu, obnovimo važne objekte i da Nikšić postane jedna od glavnih kulturnih tačaka regiona. Za Nikšić je ovo jedna od najvažnijih vesti u novijoj istoriji grada. U pitanju je najveći projekat u oblasti kulture ikada koji će se realizovati u Crnoj Gori. Titula Evropske prestonice kulture 2030. godine nije došla slučajno. Ona je rezultat činjenice da je Nikšić decenijama bio kulturni centar Crne Gore, grad iz kojeg su potekli mnogobrojni pisci, umetnici, muzičari i intelektualci.





- Na Sajmu turizma u Beogradu osetilo se da je ova titula već izazvala veliko interesovanje. Mnogi su do sada poznavali Nikšić kao industrijski i grad piva, ali sada sve više postajemo prepoznatljivi i kao kulturna i turistička destinacija. Predstavili smo prirodne potencijale koje imamo ali i festivale koji su već postali brendovi grada kao što su "Lejk fest", "Bedem fest" i mnogi drugi programi. U Srbiji kroz primer Novog Sada, koji je bio Evropska prestonica kulture 2021. već znaju koliko toga donosi ova titula i titulu Nikšića vide kao šansu za čitav region, ne samo za Crnu Goru.

Interesovanje je bilo veliko i mislim da će ova titula značajno povećati broj turista koji će u narednim godinama dolaziti u naš grad.

- Interesantno je da se sama ideja o kandidaturi Nikšića za Evropsku prestonicu kulture rodila upravo na Beogradskom sajmu knjiga pre nekoliko godina. Tada smo prvi put ozbiljno razgovarali o tome da Nikšić konkuriše za jednu tako prestižnu titulu. Upravo se tu zametnula klica vere da u tome možemo da uspemo. Na Sajmu 2024. smo u sali "Vasko Popa" predstavili i sam koncept kandidature, a 2025. smo se na istom mestu predstavili i kao zvanična Evropska prestonica kulture za 2030. godinu. Pokazali smo da je ta ideja prerasla u veliki razvojni projekat za naš grad. To više nije samo kulturna priča, već i priča o razvoju turizma, infrastrukture i ekonomije.

Ukrajinski grad Lavov je bio jaka konkurencija, ali ga je Nikšić nadvisio. Jeste li se tom podvigu nadali?

- Lavov je zaista grad sa ogromnom kulturnom tradicijom i jasno je da je bio veoma ozbiljan kandidat. Ali mi smo, kao što sam već pomenuo, verovali u našu priču. Nikšić je predstavio koncept transformacije grada - od industrijskog centra, gubitnika tranzicije, ka modernom evropskom gradu kulture i kreativnih industrija. Žiri je prepoznao tu viziju, ali i snažnu podršku lokalne zajednice i državnih institucija, što je na kraju i bilo presudno.