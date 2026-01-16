KOME ZAISTA SLUŽE PREMIJER I PREDSEDNIK CRNE GORE? Dok Hrvatska ponižava Crnu Goru, državni vrh ćuti – a srpski jezik im je „problem“!

VEĆ gotovo godinu dana Hrvatska se prema Crnoj Gori ponaša kao prema slabijem i podređenom partneru, a premijer i predsjednik države na to ćute. Ćute dok se Crna Gora ponižava, dok se njeni interesi gaze, dok se otvaraju pitanja koja su davno zatvorena i dok se u samoj Crnoj Gori demonstrira politička i diplomatska nadmoć Zagreba.

Hrvatska traži odštetu za Morinj – iako je ta odšteta jednom već plaćena. Hrvatska faktički prisvaja školski brod „Jadran“. Hrvatska postavlja zahteve za povraćaj zemljišta u Boki pod izgovorom brige za „sunarodnike“. Hrvatska menja imena bazena u Kotoru, nameće narativ i dolazi usred Crne Gore da javno drži lekcije i demonstrira političku silu. Sve to se dešava pred očima crnogorske javnosti.

A reakcija državnog vrha? Tišina.

Nema jasne poruke, nema zaštite državnih interesa, nema crvene linije. Nema ni minimuma političkog dostojanstva. Kao da se računa da će se problemi rešiti sami od sebe – ili da će narod zaboraviti.

Istovremeno, kada Srbi u Crnoj Gori – koji čine gotovo trećinu stanovništva – traže elementarna prava: ravnopravan status jezika, institucionalno priznanje identiteta ili mogućnost dvojnog državljanstva, tada se diže panika. Tada se govori o „ugroženosti države“, „ruskom i srpskom uticaju“, „okupaciji“ i destabilizaciji.

To nije politika. To je dvostruki standard.

Crna Gora nije ugrožena srpskim jezikom niti dvojnim državljanstvom. Crna Gora je ugrožena ćutanjem svoje vlasti, nedostatkom kičme u spoljnoj politici i spremnošću da se nacionalni interesi žrtvuju zarad „dobrih odnosa“ koji su dobri samo za drugu stranu.

Država koja ne zna da kaže „dosta“ – vrlo brzo prestane da se pita.

A vlast koja ćuti dok joj ponižavaju državu, a viče kada narod traži prava – jasno pokazuje kome služi.

(Borba.me)