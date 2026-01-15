NA MALI BOŽIĆ, U NIKŠIĆU, POKRENUTA AKCIJA ZA POMOĆ MANASTIRU PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG Zvona za prvu kap vode

U DANIMA kada još traje radost Hristovog rođenja, na Mali Božić, u Nikšiću je pokrenuta akcija prikupljanja pomoći za izgradnju vodovoda kako bi u konaku manastira Preobraženja Gospodnjeg u Hercegovim lukama na planini Somini, na nadmorskoj visini od oko 1.600 metara, potekla voda.

V.K.

Smatra se da je tu nekada dvor imao Herceg Stjepan Vukčić Kosača. Iako ovaj kraj Banjana važi kao bezvodan, na manastirskom prostoru postoji više izvora vode. Meštani kažu da nikada ne presušuju. U ovoj svetinji tihuju dve monahinje Sinklitikija i Bosiljka.

Prva sredstva za vodovod prikupljena su preksinoć na prazničnom solističkom koncertu Tijane Vučetić "Neka zvone zvona radosti" održan u prepunoj sali Nikšićkog pozorišta.

Nismo same, sa nama je Bog! VELIKI snegovi često znaju da parališu život u ovom delu nikšićkog kraja. Dešavalo se da po "debelom minusu", snegu i mećavi motornim sankama ili pešice Banjani i Rudinjani sa prijateljima iz NVO "Miholjski zbor" dođu do manastira i dvema monahinjama uruče namirnice i lekove. Ostale su lepe uspomene kada su ih u nametima dočekivale ozarenih lica sa porukama koja su obilazile planetu: - Nismo same, sa nama je Bog!

- Ovo je veče u kome se peva da bismo pamtili. Da u konaku manastira Somina poteče voda. Voda kao znak života, obnove i nade, poručila je moderatorka Marijana Tomić.

Crkvu na Somini gradio je verni narod ovog kraja, kao i dijaspore. Temelje je 1996. godine osveštao i gradnju blagoslovio mitropolit Amfilohije na Preobraženje. Osvećenje je bilo na Svetog Jovana Bogoslova 9. oktobra 2001. godine. U izgradnji su pomogli Radomir Š. Lučić i mnogi drugi priložnici. Tako su Tomo i Novica Baćović darovali imanje ovom hramu, sa željom da se na Somini manastir sazida za dušu njihovog sina i sinovca Miodraga koji je poginuo na trebinjskom ratištu devedesetih.

U unutrašnjosti hrama postavljene su spomen-ploče sa više od 800 imena nastradalih s prostora Banjana, Grahova, Golije, Oputne Rudine, Nikšićkih Rudina, Kamenska i dela Hercegovine 1941-1946. "koji su dali svoje živote za veru pravoslavnu, kralja i otadžbinu", kao i za 12 boraca pripadnika bivše JNA, poginulih na hercegovačkom ratištu od 1991. do 1996. godine.