"HRVATIMA DAJU I ŠTO NE TRAŽE, SRBIMA NI ONO ŠTO IM PRIPADA" Knežević: Dok mi tražimo pravdu na ulici, oni traže Vučića u Botunu

DA mi je neko pre dvadeset godina rekao da evropski put Crne Gore vodi preko fekalija i da se radi o civilizacijskom iskoraku, verovatno bih mu odgovorio da onda manje treba koristiti WC šolje.

Foto ATAImages

Ovako, nama je objašnjeno da pošto su te WC šolje već duže vremena začepljene u Podgorici, opština Zeta treba da bude "dobrovoljac" i da ih otčepi, tako što će pristati na instaliranje sistema za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor) na svojoj teritoriji. Nigde u svetu, osim u Crnoj Gori, ne postoji primer da je jedna opština na teritoriji druge instalirala kolektor, ignorišući referendumsku volju 98,5 odsto građana Zete koji su glasali protiv izgradnje tog postrojenja.

Niko u Zeti nema ništa protiv da se kolektor gradi, ali na teritoriji Podgorice. A svi smo protiv toga da Zeta postane septička jama Podgorice i da nas još ubeđuju kako je to za naše dobro. I da dodatno lažu da od kolektora zavisi zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27 (životna sredina) sa Evropskom unijom. Kad ovako lažu pre ulaska u EU, mogu zamisliti kako će tek lagati ako nekad uđemo u Uniju. A kad im tražite da pokažu taj dokument u kom piše da od Botuna i Zete zavisi zatvaranje poglavlja 27, oni vam odgovore pitanjem: "Je li te to Vučić naučio da tražiš?!" I tako, dok mi tražimo pravdu na ulici, oni traže Vučića u Botunu, mi možda pravdu i nađemo, a oni će Vučića početi da sanjaju, ako već nisu.

Ovo u razgovoru za "Novosti" kaže lider Demokratske narodne partije i poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević, povodom najnovijih dešavanja u najmlađoj crnogorskoj opštini Zeti u kojoj se mesecima vodi grčevita borba lokalne vlasti i stanovnika tog kraja sa vlastima u Podgorici i državi. Jedan naizgled mali spor oko izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Botun izašao je iz lokalnih okvira i od ekološkog postao politički problem.

Lingvistički aparthejd PUT Crne Gore u EU koče organizovani kriminal i korupcija. I kad bi nam tužilaštvo i sudovi mnogo bolje radili verovatno bi poglavlja 23 i 24 dosad bila zatvorena. Mene niko ne može optužiti da kočim evropski put Crne Gore time što tražim da većinski jezik bude službeni i da imamo još jednu zastavu. To vam je isto kao da Francuzima kažete da koče evropske integracije time što govore francuskim jezikom ili što imaju trikolorku kao svoju zastavu. Ili Nemcima. Znači, radi se o notornim glupostima i pravima koja su i Francuska i Nemačka kao glavne članice EU definisale još u 18. i 19. veku, a nama ne daju da završimo u 21. veku, a radi se o osnovnim građanskim pravima. Mogao bih sad da pitam da li se u Crnoj Gori radi o lingvističkom aparthejdu, da je lingvistička manjina u Ustavu normirana i koncipirana kao službeni jezik koji je kroz jedan politički inženjering stvarao Krivokapić zajedno sa Đukanovićem.

Zbog Botuna se trese vlast u Podgorici ali i Vlada Milojka Spajića. Sa nestrpljenjem se čeka prva sednica Vlade Crne Gore na kojoj će predstavnici DNP vicepremijer Milun Zogović i ministarka saobraćaja Maja Vukićević izneti inicijativu o rešavanju identitetskih pitanja. To podrazumeva ustavne promene o normiranju srpskog jezika kao službenog, izmene zakona o državljanstvu i propisa o državnim simbolima kako bi trobojka konačno bila proglašena narodnom zastavom.

Četvrti i poslednji zahtev odnosi se na sveobuhvatan dijalog koji će biti zasnovan na rezultatima referenduma o gradnji kolektora, koji bi uvažio stavove građana Zete od 14. decembra prošle godine. Na pitanje kakav rasplet situacije očekuje Knežević odgovara: - Srpski jezik, dvojno državljanstvo, trobojka, razgovor sa građanima Botuna, mnogo je manje od onog što Hrvatska traži od Crne Gore, a ona joj nesebično daje.

Ako ništa drugo, nisam gori od Grlić Radmana da bi me odbila Vlada koju smo podržavali. Tim pre, što u Vladi nikad nije bilo više Srba. Samo neka nas podrže oni koji se javno i tajno legitimišu kao Srbi, ove inicijative će proći. Međutim, ukoliko budemo morali pre toga da pitamo pojedine ambasadore, bojim se da će umesto srpskog, nemački postati službeni jezik. Spajićeva vlada bi u slučaju našeg izlaska i dalje imala stabilnu većinu. U tome je sva čarolija ove političke borbe. Zato nas niko ne može nazvati ucenjivačima, jer će većina nastaviti da funkcioniše i bez nas.

Za razliku od onih koji tvrde da je važno da Srbi budu na mestima odlučivanja, a da se suštinski ne pitaju ništa, ja se zalažem za pristup da Srbi stvarno odlučuju o svojoj budućnosti. Ako je nekom vrhunac srpstva što je svoju ženu ili ljubavnicu izgurao na određene funkcije u sistemu, onda se ne radi o strateškim razlikama, već o tome da neko poziciju svoje žene ili ljubavnice poistovećuje sa opštim interesom srpskog naroda. I tako srpstvo traje dok traje funkcija. Kad prestane funkcija, prvo se gasi ljubav, a onda i srpstvo.

U slučaju vašeg izlaska iz parlamentarne većine, kažete da formalno i dalje postoji većina.

- Da, ali suštinski više ništa ne bi bilo isto, jer će neminovno doći do polarizacije političke scene koja može u jednom trenutku rezultirati i rekonstrukcijom Vlade. Crna Gora je jedina država čija opozicija ne želi vanredne izbore kako bi došla na vlast, već kroz rekonstrukciju pokušava da uđe u nju. U prošlosti su delovi međunarodne zajednice pokušavali da realizuju ovakav scenario i zato ga ni sad ne isključujem.

Da li je Botun postao test za dve bliske srpske partije i saborce kakvi ste vi i Andrija Mandić?

- Andrija Mandić i ja smo gotovo deceniju i po na čelu našeg koalicionog saveza. U prošlosti smo zajedno sa Nebojšom Medojevićem vodili bespoštednu borbu sa režimom Mila Đukanovića. U toj borbi smo bili hapšeni, optuživani, presuđivani i nijedna politička odluka Mandića ili moja, ne može da ugrozi naše prijateljske odnose. Obojica vodimo partije koji imaju slične ideološke i programske principe, ali ne moramo oko svega da se složimo i imamo identičan koncept.

Spoljna politika Crne Gore naslonjena je na onu koju je vodio režim DPS. Sankcije prema Rusiji se pojačavaju, kao i negativni narativi prema Republici Srpskoj. Narko- -tvorevina Kosovo je i dalje čvrst saveznik Podgorice. Do kada?

- Dok god predstavnici srpskog naroda u nekoj budućoj vladi ne budu imali većinu ili zapaženu ulogu. Treba podsetiti da je koalicija Za budućnost Crne Gore osvojila 15 odsto podrške na izborima 2023. To najbolje govori o tome da je nemali broj građana srpske nacionalnosti glasao za partije koje podržavaju nezavisno Kosovo, sankcije Rusiji i ovakvu spoljnu politiku. To je, nažalost, stvarnost koju moramo priznati i koju možemo ispraviti na sledećim izborima. Koncept srpstva zasnovan na anacionalnosti gori je od koncepta antisrpstva. Nemam monopol na srpske glasove u Crnoj Gori, ali se nikad neću pomiriti sa činjenicom da je jednom Srbinu iz Crne Gore bliža partija kojoj je prioritet nastavak spoljne politike iz najgorih vremena Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića. Zato, ako ne mogu ništa da promenim, onda biram da ne budem (ne)voljni saučesnik u izvođenju kata za najobičnija prava mog naroda.

U žižu svetske javnosti dospeo je Grenland. Predsednik Jakov Milatović je saopštio stav da želi celovitu Kraljevinu Dansku sa tim ostrvom. Sa tzv. Kosovom je druga priča i nema povlačenja sramnog priznanja.

- Samo se nadam da Milatoviću i zvaničnoj Crnoj Gori neće pasti na pamet da šalje vojnike na Grenland i brani suverenitet Danske. Doduše, kad smo mogli poslati satelit u svemir, možda možemo odbraniti i Grenland. Mislim da zasad imamo sreće što Tramp pojma nema gde je Crna Gora, jer bi nam se posle ovakvih Milatovićevih izjava moglo desiti da nam zatraži Boku kotorsku. E, onda nemam dilemu da bismo odmah Srbiju zvali u pomoć, jer kad zagusti i zasvrbi onda su nam braća Srbi.

Često ste u Beogradu, što smeta određenim krugovima u Crnoj Gori, kao i vaše prijateljstvo sa Vučićem. Može li se desiti da Zećani jednog dana ugoste predsednika Srbije?

- Prošli vikend sam proveo sa svojim sinom u Beogradu, od toga su pojedini kvaziportali i kvazimediji napravili senzaciju, da je ispalo da sam išao za atomsku bombu kod Vučića. Kad oni idu u Zagreb, Tiranu, Sarajevo i to na konsultacije i dogovore sa liderima Albanije, Hrvatske i tzv. Kosova, onda je to regionalni iskorak. A kad ja povedem svog sina od dve godine u igraonicu u "Ada molu", onda je to zavera s Andrićevog venca odakle Vučić komanduje meštanima Botuna. Pola Banovog brda me videlo sa sinom, a pola Crne Gore sa Vučićem. Na to je teško bilo šta odgovoriti ili komentarisati. A pošto im se Vučić toliko priviđa, zaista bih voleo da poseti Crnu Goru i bude naš gost za Dan opštine Zete 8. februara, posebno jer nam je pozitivno odgovorio na moju molbu da nam Srbija pomogne finansiranje glavne gradske ulice, nakon što je ovaj projekat izbačen iz crnogorskog budžeta. Bila bi to prilika da mu se i lično zahvalimo, ali i da onima kojima se priviđa, omogućimo da ga uživo vide.

Koliko crnogorska diplomatija može da bude snishodljiva u pregovorima sa Hrvatskom?

- Mi smo odlučili da Hrvatskoj damo sve što nam bude tražila. Možda to nije loša strategija jer je zasnovana na tome da zvaničnoj Hrvatskoj dosadi da nas i dalje ponižava. Čak mislim da smo imali i sreće, mogli su nam tražiti da priznamo Zagreb za prestonicu Crne Gore. Ne mogu oni toliko tražiti koliko mi možemo davati. Dobiće što su tražili, a daćemo im i što nisu.

Kako komentarišete nove udare na SPC u Hrvatskoj i na lažnom Kosovu? Na koji način se odupreti?

- Udari na SPC u Hrvatskoj i tzv. Kosovu samo su kontinuitet viševekovne hajke ne bi li nam se zatrli duhovni tragovi. I u najtežim vremenima okupacija SPC je bila iskra vere i otpora oko koje se okupljao naš narod. Ali sam čvrsto uveren da će i naša crkva i naš narod izdržati iskušenja koja živimo. U 17. veku selili smo se sa moštima naših svetaca sledeći naše patrijarhe i što bi rekao Crnjanski, sanjajući beskrajni plavi krug i u njemu zvezdu. Neće ni ovo njihovo doveka, ispratili smo mnoge, a bilo je teže, nekima se više ni imena ne zna, kao što sam uveren da današnje okupatore i tlačitelje čeka zaborav.