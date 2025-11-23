UKRAO 1500 EVRA PA NOŽEM NAPAO POLICAJCA: Težak incident prilikom hapšenja lopova

PODGORIČKA policija uhapsila je A.E. (22) osumnjičenog da je pretio policajcima koji su došli da ga privedu zbog sumnje da je obio jedno vozilo i iz njega ukrao preko 1.500 evra, lična dokumenta i bankovne kartice.

A.E. se sumnjiči za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i krivično delo teška krađa.

Sumnja se da je on 21. novembra oko 15 časova polomio prozor na vozilu koje se nalazilo na jednom parking prostoru i iz njega ukrao novac, lična dokumenta i bankovne kartice.

A.E. je lociran u porodičnoj kući njegovog brata, pišu Vijesti.

Dodaje se da je uz dobrovoljan pristanak obavljen pretres kuće gđe su policijski službenici pronašli garderobu koja se povezuje sa izvršenjem krivičnog, koja je oduzeta, kao i nož kojim je A.E. pretio policajcima.

